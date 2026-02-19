Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ı ağırlıyor.

Chobani Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayan maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem, Cherif.

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenković, Murillo, Williams; Anderson, Sangaré, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

FENERBAHÇE 0-3 NOTTINGHAM FOREST CANLI ANLATIM

1' Sandro Scharer'in ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı başladı.

NOTTINGHAM FOREST TEHLİKESİNİ SKRINIAR SAVUŞTURDU

2' Nottingham Forest'ta sağ kanattan yapılan ortada Anderson arka direkte bomboş kaldı. Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan tehlikeli pozisyonu Milan Skriniar uzaklaştırdı.

SKRINIAR SARI KART GÖRDÜ

9' Skriniar, Odoi'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

HUDSON-ODOI ŞUTUNDA İSABETİ BULAMADI

16' Ederson'un ceza sahası dışına doğru uzaklaştırdığı top Hudson-Odoi'nin önüne düştü. Odoi'nin şutunda top üstten dışarı gitti.

NOTTINGHAM FOREST MURILLO İLE ÖNE GEÇTİ

22' Nottingham Forest stoperi Murillo ceza sahası dışından sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. Konuk ekip 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE'DE SKRINIAR SAKATLANDI

26' Milan Skriniar sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Çağlar Söyüncü dahil oldu.

JESUS'UN ŞUTUNDA TOP ÜSTTEN DIŞARI GİTTİ

37' Williams'ın frikikten şutunda Gibbs-White'a çarpan top Igor Jesus'un önüne düştü. Jesus'un gelişine şutunda top üstten dışarı gitti.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

40' Talisca'nın şutunda Nottingham Forest savunmasından dönen top sonrası Fenerbahçe penaltı bekledi. Bir süre VAR'ı dinleyen Sandro Scharer oyunu devam ettirdi ve itirazlarından dolayı da Tedesco'ya sarı kart gösterdi.

Nottingham Forest, Igor Jesus'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/o8BP4CIh0Z — TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026

IGOR JESUS FARKI İKİYE ÇIKARDI

43' Nottingham Forest Igor Jesus'un golüyle farkı ikiye çıkardı.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 0-2 NOTTINGHAM FOREST

Cherif’in harika vuruşunu kaleci çıkardı! Temsilcimiz Fenerbahçe gole çok yaklaştı! pic.twitter.com/oUcYNkWp5d — TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026

FENERBAHÇE SIDIKI CHERIF İLE GOLE YAKLAŞTI

46' Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı. Çağlar'ın uzun pasında defans arkasına sızan Sidiki Cherif dar açıdan sert şutla kaleyi yokladı. Ortega topu kornere çelerek golü önledi.

Nottingham Forest, Gibbs-White’ın golüyle skoru 3-0’a getirdi. pic.twitter.com/ToxisKiOon — TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026

NOTTINGHAM FOREST ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU

49' Nottingham Forest atağında Morgan Gibbs-White'ın golü durumu 3-0'a getirdi.

OOSTERWOLDE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

68' Oosterwolde hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.