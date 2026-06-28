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Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, CHP'den 86 milletvekilinin kendi partilerine katılacağını iddia etti.

BEDRİ YALÇIN ÖZEL VE EKİBİNİN PARTİSİNE KATILACAĞINI İDDİA ETTİ

Yalçın, 3 milletvekilinin ABP'ye geçeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, "Tamam görüşmeler yapılıyor, bizim ve onların ekibi var. Herhangi bir sorunumuz yok, 81 ilde teşkilatlarımızı kurmuş seçime giren bir partiyiz. Yani şaibesiz bir partiyiz. Ama şu anda kesinlikle bir milletvekilliği pazarlığı yok. Vatan için pazarlık olur mu hiç? Şu anda memlekette vatan meselesi var. Görüşmeler devam ediyor. Bizim zaten hiçbir eksiğimiz yok. Onlar da bizi araştırdılar. Biz de onları araştırdık. Bunlardan 86 milletvekili katılacak bize. Ondan sonra 74'e yakın il başkanları var. Onlar zaten bizim partiye katılıyorlar" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL YALANLADI

Gazeteci Deniz Zeyrek, kişisel YouTube yayınında yaptığı programda, Özgür Özel ile görüşmesini anlattı.

Anadolu Birliği Partisi Bedri Yalçın'ın "86 milletvekili bize katılacak" sözleri sorulan Özgür Özel, "Bu haber doğru değil" ifadelerini kullandı.

Deniz Zeyrek ise "Özgür Özel partiyi bırakmayacak. Sonuna kadar mücadele edecek. Yeni parti, CHP'yi geri almak için kurulan bir yöntem değil. Yeni parti bir tedbir" değerlendirmesini yaptı.