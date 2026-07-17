Sony'nin yeni oyunlar için fiziksel disk üretimini Ocak 2028 itibarıyla sonlandıracağını duyurması, oyuncular arasında büyük bir tepki dalgasına ve abonelik iptallerine yol açtı. Kullanıcı kayıplarının önüne geçmek isteyen teknoloji devi, aboneliğini sonlandırmak isteyen bazı oyunculara daha önce görülmemiş bir cazibede teklif sunmaya başladı: 1 yıl boyunca tamamen ücretsiz PlayStation Plus Premium üyeliği.

Son dönemde aldığı kararlar nedeniyle topluluk tarafından sert eleştirilere maruz kalan Sony, ekosistemdeki oyuncuları elde tutabilmek (retention) adına agresif bir stratejiye geçiş yaptı. İlk etapta abonelikten çıkmaya çalışan kullanıcılara çeşitli oranlarda indirim pencereleri gösteren şirket, bazı hesaplara doğrudan 12 aylık ücretsiz Premium yükseltme fırsatı tanımladı.

FİZİKSEL MEDYANIN SONU İPTAL DALGASI GETİRDİ

Sony’nin PlayStation Store üzerinde dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ocak 2028'den sonra yeni oyunları kutulu/fiziksel olarak basmayacağını açıklaması, koleksiyoncular ve hak sahipliği konusunda endişe duyan oyuncular tarafından büyük bir protestoyla karşılandı. Bu radikal kararın ardından çok sayıda kullanıcı tepki olarak otomatik yenilenen PlayStation Plus üyeliklerini iptal etmeye başladı.

Meydana gelen bu kullanıcı kaybı (churn) dalgasına karşı harekete geçen Sony müşteri kazanım ekibi, abonelik iptal ekranlarında dikkat çekici geri kazanma teklifleri sunmaya başladı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR? KILÇIKSIZ MI?

Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı ekran görüntülerine göre, PlayStation Store sistemi abonelik iptal aşamasında kişiye özel "%100 indirimli" 12 aylık Premium yükseltme teklifi çıkartıyor. Ancak kampanyanın arka planında teknik bir detay mevcut:

Kalan Süre Ücreti: Teklifi kabul eden kullanıcıdan, mevcut faturalandırma döneminin bitmesine kalan gün sayısı kadar (örneğin iki haftalık süre için yaklaşık 26,23 dolar + vergi) tek seferlik bir geçiş ücreti talep ediliyor.

Gelecek Dönem Ücretsiz: Bu ara ödeme yapıldıktan sonra kullanıcının mevcut paketi anında Premium'a yükseltiliyor. Asıl 12 aylık ücretsiz süreç ise mevcut aboneliğin normal yenilenme tarihi geldiğinde devreye giriyor. Böylece bir sonraki fatura kesim tarihi tam bir yıl sonrasına ertelenmiş oluyor.

HERKESE AÇIK BİR KAMPANYA DEĞİL

Sony, söz konusu 1 yıllık ücretsiz Plus Premium fırsatıyla ilgili resmi bir basın açıklaması veya genel bir duyuru yapmadı. Bu durum, teklifin algoritma tarafından belirlenen algısal kriterlere (üyelik süresi, har保持 harcama alışkanlıkları veya iptal gerekçesi gibi) göre yalnızca "belirli" hesaplara yapay zekâ destekli özel bir teklif olarak sunulduğunu gösteriyor. Şimdilik bu şanslı kullanıcı kitlesinin ne kadar geniş olduğu ise gizliliğini koruyor.