Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

muyesseryildiz.com'un haberine göre, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında yeniden görülen duruşmada, M7 kodlu gizli tanık Serdar Sertçelik'in avukatları dikkat çeken iddialarda bulundu. Avukatlar, gizli tanık süreci, "buluntu telefon" olarak adlandırılan delil ve soruşturma aşamasındaki uygulamalara ilişkin çeşitli hukuksuzluk iddialarını mahkeme heyetine taşıdı.

İstinafın bozma kararından sonra yeniden görülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası sanıklarından M7 kodlu gizli tanık Serdar Sertçelik’in avukatı Alperen Ekinci, Sertçelik’in Macaristan’dan geldikten sonra yapılan sorgusunda, Sertçelik’in değil de adeta MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, o zamanki Genel Başkan Yardımcısı Ulvi İzzet Yönter’in ve MHP yöneticilerinden Necmi Yıldırım’ın sorgulandığını öne sürüp, “Savcı ideolojik görüşümü sordu. Ülkücü, milliyetçi olduğumu söyleyince de ‘Hassasiyetinizi anlıyorum, ama bu dosya bildiğiniz gibi değil’ karşılığını verdi.” dedi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, gizli tanık Serdar Sertçelik'in avukatları Alperen Ekici ve Ilgaz Teziş savunma yaptı. Avukatlar, Sertçelik'in soruşturmanın ilk aşamalarında örgüt yöneticisi veya üyesi olarak değerlendirilmediğini, daha sonra baskı ve yönlendirmeler sonucunda gizli tanık haline getirildiğini öne sürdü.

AVUKATTAN SORGU SÜRECİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Avukat Alperen Ekici, Serdar Sertçelik'in Macaristan'dan Türkiye'ye geldikten sonra verdiği ifadelerde dosyanın kapsamı dışına çıkan sorularla karşılaştığını iddia etti. Ekici, soruşturma sırasında bazı siyasi isimlerle ilgili sorular yöneltildiğini ve müvekkilinin beyanlarının tutanaklara eksik geçirildiğini söyledi.

Ekici ayrıca, soruşturmayı yürüten savcının tanık olarak dinlenmesini talep ederek, davada delil olarak değerlendirilen telefonun elde edilme sürecinin aydınlatılması gerektiğini söyledi.

"BULUNTU TELEFON" TARTIŞMASI

Duruşmada en dikkat çeken başlıklardan biri de dosyada yer alan ve "buluntu telefon" olarak adlandırılan cihaz oldu. Avukatlar, telefondaki yazışmaların doğruluğu ve elde edilme yöntemine ilişkin ciddi soru işaretleri bulunduğunu ileri sürdü.

Savunma tarafı, söz konusu cihazın bağımsız bilirkişiler tarafından ayrıntılı şekilde incelenmesini isterken, telefonun kim tarafından bulunduğu ve soruşturma dosyasına nasıl dahil edildiğinin netleştirilmesi gerektiğini belirtti.

TANIK İFADELERİ MAHKEMEDE DİNLENDİ

Duruşmada, telefondaki bazı yazışmalarda adı geçtiği belirtilen iki tanık da SEGBİS aracılığıyla dinlendi. Tanıklar, iddia edilen bazı görüşme ve mesajlaşmaların gerçekleşmediğini öne sürerken, ifadelerinde dosyaya ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulundu.

Tanıklardan biri, soruşturma sürecinde kendisine belirli konuların kabul edilmesi yönünde telkinde bulunulduğunu iddia ederken, diğer tanık da telefon kayıtlarında yer aldığı belirtilen bazı iletişimlerin gerçekte yaşanmadığını söyledi.

SUÇ DUYURUSU VE YENİ TALEPLER

Duruşmanın sonunda bazı sanık avukatları, tanıkları etkilemeye teşebbüs edildiği iddiasıyla ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Gizli tanık Serdar Sertçelik'in avukatları ise soruşturma sürecinde yaşandığını ileri sürdükleri gelişmelerin aydınlatılması için yeni tanıkların dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyetinin, taleplere ilişkin değerlendirmesini ilerleyen celselerde yapması bekleniyor.