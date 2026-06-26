2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında A Milli Takım, ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, alınan galibiyetin sevincini yaşarken, erken elenmenin üzüntüsünü de dile getirdi.

'BU TAKIM BUNU HAK ETMEDİ'

Montella, son düdüğün ardından yaşanan duyguların takımın mücadele ruhunu gösterdiğini belirterek, "90+8'de Kaan'ın ve hepimizin sevinci, bir haftadır bu maça nasıl hazırlandığımızı gösteriyor. Bu takım bunu hak etmedi. Başkanımız ve futbolcularımız adına bu galibiyet önemliydi. Herkes duygusallaştı, ben de... Onurumuz için oynadık. Kazanmayı başardık ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

'İLK İKİ MAÇTA DA AYNI RUHU GÖSTERDİK'

Oyuncularına duyduğu güveni vurgulayan İtalyan teknik adam, "Kimi kadroya çağırdıysak hepsi ilk 11 seviyesinde oyuncular. Maçın ilk dakikasında gol yememize rağmen ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık bu maçı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdik. İlk iki maçta da aynı mücadeleyi ortaya koyduk ama futbolda bazen istediğiniz sonuçlar gelmeyebiliyor." dedi.

'BU ELEŞTİRİLERİ HAK ETMEDİLER'

Montella, Dünya Kupası sürecinde futbolcularına yöneltilen eleştirilere de değinerek, "Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi. Tekrar ayağa kalkma günü. Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Bu maç duygusal açıdan bin zafere bedel oldu." diye konuştu.