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A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaratsa da ev sahibi ABD'yi Los Angeles'ta 3-2 yenerek turnuvaya buruk bir sevinçle veda etti.

ABD ağlarını 10. dakikada havalandıran Arda Güler bu golle tarihe geçti. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk golümüzü kaydeden Arda Güler aynı zamanda turnuva tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.

FIFA tarafından maçın adamı da seçilen Arda Güler, yaptığı açıklamalarla da bir kez daha gönülleri fethetti.

ARDA GÜLER: 'İYİ OYNAMADIK, BEN DE İYİ OYNAMADIM'

Mücadelenin ardından TRT Spor'a konuşan genç yıldız, "Maçtan önce üzgün olduğum yönünde bir şey söylemişsiniz galiba, öyle bir şey yok. Tüm eleştirilerin hepsi haklı.

Ne derse haklılar, iyi oynamadık, ben de iyi oynamadım. Ne deseler haklılar, drama yapamayız. Kötü oynadık ve elendik."