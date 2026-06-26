2026 FIFA Dünya Kupası'nda son maçına ev sahibi ABD karşısında çıkan A Milli Takımımız sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

ORKUN KÖKÇÜ: 'ORTADA ONURUMUZ VE ŞEREFİMİZ VARDI'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü, "Bu maçta galibiyetle ayrılmak bizim için önemliydi. Çünkü ortada onurumuz ve şerefimiz vardı. Ancak buraya gelene kadar hepimizin özeleştiri yapması lazım. Bunu biz ve ülkemiz hak etmedi. Çok şey denebilir ama henüz zamanı değil. Duygularımız çok yüksek çünkü." ifadelerini kullandı.