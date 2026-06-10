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Somali’ye gitmek için İstanbul’dan gerçekleştirilecek uçuşu bekleyen Artan, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan deneyimli hakem, kendisine verilen destek nedeniyle FIFA’ya ve Somali halkına minnettarlığını dile getirdi.

Pasaport işlemlerini tamamlayan Artan, Türk Hava Yolları'nın TK 646 sefer sayılı uçağıyla Somali’ye hareket etti.

Sabah saatlerinde Mogadişu’daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı’na ulaşan Artan, devlet yetkilileri, spor dünyasının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında görev yapmak üzere ABD’ye giden ancak ülkeye kabul edilmeyen Somalili hakemin geri dönüşü ülkede geniş yankı uyandırdı. Havalimanında bulunan vatandaşlar, Artan’a destek mesajları verirken yaşanan gelişmeden duydukları üzüntüyü ifade etti.

Uluslararası organizasyonlarda görev alan önemli Somalili hakemlerden biri olarak gösterilen Artan’ın ABD’ye alınmamasının, Washington yönetiminin bazı ülkelere uyguladığı seyahat ve giriş kısıtlamalarıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Somali’nin de bu ülkeler arasında bulunması nedeniyle hakemin girişine izin verilmediği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

FIFA tarafından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki hakemin durumunda herhangi bir değişiklik öngörülmediği belirtilmiş ve federasyonun ev sahibi ülkenin göçmenlik süreçlerinde yetkili olmadığı vurgulanmıştı. Açıklamada ayrıca ilgili makamların Artan hakkındaki kararın değişmeyeceğini bildirdiği aktarılmıştı.

Geçtiğimiz yıl Afrika'nın en başarılı hakemi seçilen Omar Abdulkadir Artan, FIFA Dünya Kupası organizasyonunda görev almak üzere görevlendirilen ilk Somalili hakem olarak tarihe geçmişti.