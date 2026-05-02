Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor’a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Bardakcı, “İlk yarı oyun ortadaydı. İkinci yarı başında pozisyonlar yakaladık, atsak farklı olacaktı. Şanssız bir kartla 10 kişi kaldık. Samsunspor’u tebrik ederim. Allah’ın izniyle haftaya kendi stadımızda şampiyonluğu kutlayacağız” dedi.

Şampiyonluğa odaklandıklarını vurgulayan Bardakcı, “Biz sadece şampiyonluğa odaklandık. Burada taraftarımızla kutlamayı çok istiyorduk ama olmadı, nasip değilmiş. Haftaya kendi sahamızda kutlayacağız” ifadelerini kullandı.