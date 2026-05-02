Dolar, altın ve borsa: Selçuk Geçer kur şoku için kritik rakamlar verdi

Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Selçuk Geçer, "Dikkat Şenlik Başlıyor" başlıklı son videosunda küresel piyasalardaki son durumu ve Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu darboğazı masaya yatırdı. Küresel çapta barış beklentilerinin ve merkez bankalarının faiz politikalarının piyasalara etkisini değerlendiren Geçer, Türkiye ekonomisi için çarpıcı analizlerde bulundu.
Ekonomi yorumcusu ve YENİÇAĞ köşe yazarı Selçuk Geçer, son videosunda Türkiye ekonomisindeki risklere dikkat çekerek, yükselen enflasyon ve rezerv kaybı nedeniyle olası bir "kur şoku" riskinin altını çizdi. Altın ve dolar için yeni rakamlardan bahsetti.
"Kur Şoku Sadece Bir İhtimal Değil, Gündemimiz"
Türkiye'de döviz kurlarının gerçek değerinde olmadığını belirten Geçer, özellikle Merkez Bankası rezervlerindeki düşüşe ve reel sektörün döviz borçluluğuna dikkat çekti.
Geçer, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Fitch, 9 Türk bankası üzerinde stres testi gerçekleştirdi ve özellikle kur şokunu gündemine aldı. 49,5 lira, 60 lira ve 75 lira gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Reel sektör ve döviz açığı olan herkes büyük bir risk altında. Olası bir kur şokunda 60-75 lira seviyeleri test edilirse, piyasada ciddi bir enflasyon ve şirket batıklarıyla karşı karşıya kalabiliriz
Turizm Sektörü Rekabet Gücünü Kaybediyor
Ekonomideki kur baskısının turizm sektörünü de derinden etkilediğini vurgulayan Geçer, Türkiye'nin döviz kuru nedeniyle fiyat avantajını yitirdiğini ifade etti.
Yabancı turistlerin artık Fransa, İspanya ve Mısır gibi daha uygun maliyetli destinasyonları tercih ettiğini belirten analist, bu durumun Türkiye'nin cari açığını daha da kontrolsüz bir şekilde artıracağını öngörüyor.
"Atıl İşsizlik yüzde 31,5’e Yükseldi"
TÜİK verilerine göre işsizliğin yüzde 8,1 olarak açıklanmasına rağmen, atıl işsizliğin yüzde 31,5 seviyesine ulaştığını hatırlatan Selçuk Geçer, Türkiye’de her üç kişiden birinin işsiz olduğunu belirtti.
Geçer, mevcut ekonomi politikalarıyla devam edilmesi durumunda bu oranın yüzde 40’lara çıkabileceği konusunda sert bir uyarıda bulundu
"Altın ve Petrol Piyasasında Neler Oluyor?"
Küresel piyasalarda ise savaşın sona ermesi beklentisiyle petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşanabileceğini ifade eden Geçer, bu durumun riskli piyasaları olumlu etkileyeceğini dile getirdi.
Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yükseliş eğilimini sürdürebileceğine dikkat çeken Geçer, ons altının yakın zamanda 5.000 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor
Selçuk Geçer şu ifadeleri kullandı: "Ancak petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde geri gelmesi bu kez en çok altın fiyatlarına yansıyacaktır arkadaşlar. Altının onsunu hızlı bir şekilde 5.000 doların üzerinde yakın zaman içerisinde, kısa vadede görebiliriz arkadaşlar."
Selçuk Geçer Dolar/TL tarafında net bir "hedef fiyat" vermekten ziyade, Fitch'in stres testinde gündeme gelen rakamlar üzerinden olası bir kur şokuna dikkat çekiyor:
"Fitch, 9 Türk bankası üzerinde stres testi gerçekleştirdi ve özellikle kur şokunu gündemine almış olması önemliydi. 49,5 lira, 60 lira ve 75 liraları telaffuz etmeye başladı. Demek ki biz kur şoku derken boşuna konuşmuyormuşuz arkadaşlar."
Ayrıca, kurun neden yükselmek zorunda olduğuna dair ise şu tespiti yapıyor:
"Peki kur buraya gelir mi? Gelmek zorunda. Niye gelmek zorunda? Çünkü kur gerçek değerine ulaşmazsa ihracatta, turizmde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya devam edecek."