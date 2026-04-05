Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

MAÇ SONU KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber saha içerisinde yaşanan olaylarda Abdülkerim Bardakçı'ya mücadelenin hakemi Cihan Aydın tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterildi.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI GÖZTEPE MAÇINDA CEZALI MI?

Galatasaray'ın hafta içi Göztepe ile oynayacağı erteleme maçında Abdülkerim Bardakçı'nın cezalı olup olmayacağı merak ediliyordu.

Futbol Disiplin Talimatları gereği milli oyuncu, bir sonraki resmi maçta yani Galatasaray'ın Göztepe ile 8 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.