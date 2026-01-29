Abdulkadir Selvi Hürriyet'teki bugünkü yazısında 'CHP’de önemli kırılmalar yaşanıyor' diyerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret etti. Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasinin iptaline ilişkin açtığı davanın reddedilmesiyle partide İmamoğlu’nun yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimine girmesi yönündeki umutların tükendiğini söyledi.

Diplomayla ilgili ret kararın Ekrem İmamoğlu’nun felaketi olurken, "Özgür Özel’in saadetine dönüştüğü"nü öne süren Selvi, Özgür Özel ekibinin cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalara başladığını iddia etti.

'İki önemli hamle' ifadelerini kullanan Selvi, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden Ekrem İmamoğlu’nun panosunun kaldırılıp yerine Özgür Özel’in ve Atatürk’ün resimlerinin yer aldığı yeni panonun kurulduğuna dikkat çekerek, Ekrem İmamoğlu’nun bundan rahatsız olduğunu ve odalara kendi fotoğrafının asılması için talimat verdiğini iddia etti.

Özgür Özel'in, cumhurbaşkanı adaylığı için televizyon kurduğunu da öne süren Selvi' "Adana’da faaliyet gösteren Koza TV, İstanbul’a taşınıyor. Televizyonun kuruluşuyla Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ilgileniyor. Burhanettin Bulut hem Adana Milletvekili hem de Özgür Özel’in ev arkadaşı." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ’IN ADAYLIĞI

Özgür Özel’in önündeki en büyük engelin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyen Abdulkadir Selvi, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret ederek, CHP kulislerinde Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına şans tanınmadığını iddia etti. Selvi, Mansur Yavaş hakkında açılan konser davasını, su sıkıntısı ve trafik sorunu nedeniyle, parti içinde ABB Başkanının yıpratıldığının düşünüldüğünü öne sürdü. Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına şans tanınmadığını söyledi.

İMAMOĞLU’NUN KÜRT OYLARI UYARISI

Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’i iki konuda uyardığını iddia eden Selvi, Ekrem İmamoğlu ile yapılan mitinglerle bir sonuç alınamadığını belirterek Özgür Özel’den çarşıya pazara inmesini istediğini öne sürdü.

DEM’LİLERLE GÖRÜŞME

İmamoğlu, Selvi'nin iddiasına göre ikincisi olarak Özgür Özel'in bir süredir DEM Partililere mesafeli davranması sebebiyle, Kürt oylarının kaybedilmemesini istemiş. Kent Uzlaşısı’yla İstanbul başta olmak üzere Adana, Mersin ve Antalya’da seçimleri kazandıklarını anlatıp DEM Parti’yle ilişkileri düzeltmesini istemiş.

Öte yandan, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan'ın, iki gün önce CHP Genel Merkezi'ni eleştiren sözleri gündemki yerini koruyor. Özkan, 'Vatandaşa çözüm önerileri getirmek lazım. Ondan sonra çıkıp yiğidim aslan romantizmiyle insanları motive edemiyorsun.' ifadelerini kullanmıştı.