Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra yerine geçeceği iddiasıyla gündemde olan Bilal Erdoğan, Güngören Belediyesi'nin düzenlediği "Tek Soru, Tek Cevap" etkinliğinde liseli gençlerle buluştu. Bilal Erdoğan, programda AKP'li liseli gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a bir gençten gelen "Tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Neyden para kazanıyorsunuz?" sorusu dikkat çekti.

'YURT DIŞINDA RESTORANLARIMIZ VAR'

Bilal Erdoğan, işinin gıda sektörüyle ilgili olduğunu söyleyerek "Restoranlarımız var" dedi. Erdoğan, Dubai'de bir buçuk yıl önce yeni bir yer açtıklarını, Bakü'de de yeni bir restoran açmayı planladıklarını söyledi.

Bilal Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"İlk ticarete başladığım yıl 2007 yılı gibiydi. Amerika'da Türkiye'den de tanıştığım arkadaşlarım standlarda bir şeyler satıyorlardı. Türkiye'ye dönüp Türkiye'de bu işe devam etmek istediklerini söylediler. Ben de dedim ki onlara siz dönün, 'Ben Türkiye'deki işinize ortak olabilir miyim' dedim. Türkiye'de arkadaşlarımın ilk yaptığı iş de kozmetik üzerineydi.

Ondan sonra 2009 yılı başında restoran işine başladık aynı ortaklarımla. O zamandan bugüne de gıda işiyle uğraşıyorum. Restoranlarımız var ortaklarımızda. Şimdi işte Dubai'de bir buçuk yıl kadar oldu bir yer açtık. Bakü'de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim arkadaşlar"