Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan'ın katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Merkezi'ni eleştiren Özkan, Genel Merkezi, İmamoğlu için yeterince çalışmadığını ima ederek 'Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin saha siyasetine kesinlikle dönmesi lazım.' ifadelerini kullandı.

İşte Özkan'ın o sözleri:

En ucra köşelere kadar gidilecek, vatandaşlara anlatılacak, hali hatrı sorulacak, siyaset böyle yapılır önce sahaya çıkılacak. Siyaset ilçe başkanlıklarından dışarı çıkarılacak.

'ONDAN SONRA ÇIKIP YİĞİDİM ASLANIM ROMANTİZMİYLE İNSANLARI MOTİVE EDEMİYORSUN'

Cami cemaatiyle sohbet edeceksin, emekli lokallerini ziyaret edeceksin halkın içerisine karışacaksın. (CHP mitingleri) 36. Çekmeköy'de yapıldı. vatandaşların sokakta enerjisi tükeniyor. Ve hep aynı şeyler tekrar ediliyor. Farklı alanlara yönelmek lazım, çözüm önerileri getirmek lazım. Ondan sonra çıkıp yiğidim aslanım romantizmiyle insanları motive edemiyorsun. Gidenler artık gidememeye başladı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin saha siyasetine kesinlikle dönmesi lazım.