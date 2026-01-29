İngiltere’de tarihi gece: M.City oyuncuları neye uğradığı şaşırdı, Galatasaray taraftarından büyük şov

Lig aşamasını ilk 24 içerisinde tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için play-off oynayacak. Sarı-kırmızılıların muhtemel iki rakibi Juventus ile Atletico Madrid oldu. İlk maç kendi evinde, rövanş deplasmanda oynanacak.