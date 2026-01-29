Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 8. Haftasında İngiliz devi Manchester City ile karşılaştı. Cimbom, sahadan 2-0’lık skorla mağlup ayrılmasına rağmen lig aşamasını 10 puanla tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e girmeyi başardı.
İngiltere’de tarihi gece: M.City oyuncuları neye uğradığı şaşırdı, Galatasaray taraftarından büyük şov
Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasının 8. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Manchester City’ye 2-0 mağlup oldu. Kritik maçta ise sarı-kırmızılı taraftarların takıma verdiği destek İngiltere’de gündem oldu. M.City’li oyuncular neye uğradığını şaşırdı. İşte o mistik atmosfer…Derleyen: Furkan Çelik
MANCHESTER CITY MAÇA İYİ BAŞLADI
Maçın ilk 30 dakikasında skor Manchester City'nin 2-0 üstünlüğüyle geçildi. İki golün de asistini ev sahibi takımın sol kanat oyuncusu Doku yaptı. Doku 36. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Dikkat çeken bir olay ise İlkay Gündoğan’ın kaptanlık pazubendini takması oldu.
İlkay, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı göstermişti.
Temsilcimiz Galatasaray, sahadan mağlup ayrıldı ancak taraftarların destek ve coşkusu İngiltere’yi salladı.
GALATASARAY TARAFTARINDAN M.CITY’Lİ OYUNCULARA BÜYÜK ŞOK
Sarı-kırmızılı taraftarların takımının geriye düşmesine rağmen verdiği destek ve sesleri tüm statta yankılandı.
Galatasaray taraftarının seslerinin Etihad Stadium’da yankılanması Manchester City’li oyuncuları şaşkına çevirdi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Lig aşamasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 10 puanla 20. sırada bitirdi. Galatasaray böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.
30 Ocak Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA merkezinde gerçekleşecek olan kura çekimine Cimbom, seri başı olmayan takımlar arasından katılacak.
Lig aşamasını ilk 24 içerisinde tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için play-off oynayacak. Sarı-kırmızılıların muhtemel iki rakibi Juventus ile Atletico Madrid oldu. İlk maç kendi evinde, rövanş deplasmanda oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna çıkacak 8 takımın belirleneceği play-off maçlarının tarihleri belli oldu. İlk maçlar 17-18 Şubat’ta, rövanşlar ise 24-25 Şubat’ta oynanacak.