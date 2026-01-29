Yeniçağ Gazetesi
29 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 14°
İngiltere'de tarihi gece: M.City oyuncuları neye uğradığı şaşırdı, Galatasaray taraftarından büyük şov

Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasının 8. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Manchester City’ye 2-0 mağlup oldu. Kritik maçta ise sarı-kırmızılı taraftarların takıma verdiği destek İngiltere’de gündem oldu. M.City’li oyuncular neye uğradığını şaşırdı. İşte o mistik atmosfer…

Furkan Çelik
İngiltere’de tarihi gece: M.City oyuncuları neye uğradığı şaşırdı, Galatasaray taraftarından büyük şov - Resim: 1

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 8. Haftasında İngiliz devi Manchester City ile karşılaştı. Cimbom, sahadan 2-0’lık skorla mağlup ayrılmasına rağmen lig aşamasını 10 puanla tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e girmeyi başardı.

İngiltere’de tarihi gece: M.City oyuncuları neye uğradığı şaşırdı, Galatasaray taraftarından büyük şov - Resim: 2

MANCHESTER CITY MAÇA İYİ BAŞLADI

Maçın ilk 30 dakikasında skor Manchester City'nin 2-0 üstünlüğüyle geçildi. İki golün de asistini ev sahibi takımın sol kanat oyuncusu Doku yaptı. Doku 36. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

İngiltere’de tarihi gece: M.City oyuncuları neye uğradığı şaşırdı, Galatasaray taraftarından büyük şov - Resim: 3

Dikkat çeken bir olay ise İlkay Gündoğan’ın kaptanlık pazubendini takması oldu.

İngiltere’de tarihi gece: M.City oyuncuları neye uğradığı şaşırdı, Galatasaray taraftarından büyük şov - Resim: 4

İlkay, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı göstermişti.

İngiltere’de tarihi gece: M.City oyuncuları neye uğradığı şaşırdı, Galatasaray taraftarından büyük şov - Resim: 5

Temsilcimiz Galatasaray, sahadan mağlup ayrıldı ancak taraftarların destek ve coşkusu İngiltere’yi salladı.

İngiltere’de tarihi gece: M.City oyuncuları neye uğradığı şaşırdı, Galatasaray taraftarından büyük şov - Resim: 6

GALATASARAY TARAFTARINDAN M.CITY’Lİ OYUNCULARA BÜYÜK ŞOK

Sarı-kırmızılı taraftarların takımının geriye düşmesine rağmen verdiği destek ve sesleri tüm statta yankılandı.

İngiltere’de tarihi gece: M.City oyuncuları neye uğradığı şaşırdı, Galatasaray taraftarından büyük şov - Resim: 7

Galatasaray taraftarının seslerinin Etihad Stadium’da yankılanması Manchester City’li oyuncuları şaşkına çevirdi.

İngiltere’de tarihi gece: M.City oyuncuları neye uğradığı şaşırdı, Galatasaray taraftarından büyük şov - Resim: 8

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Lig aşamasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 10 puanla 20. sırada bitirdi. Galatasaray böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.

30 Ocak Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA merkezinde gerçekleşecek olan kura çekimine Cimbom, seri başı olmayan takımlar arasından katılacak.

İngiltere’de tarihi gece: M.City oyuncuları neye uğradığı şaşırdı, Galatasaray taraftarından büyük şov - Resim: 9

Lig aşamasını ilk 24 içerisinde tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için play-off oynayacak. Sarı-kırmızılıların muhtemel iki rakibi Juventus ile Atletico Madrid oldu. İlk maç kendi evinde, rövanş deplasmanda oynanacak.

İngiltere’de tarihi gece: M.City oyuncuları neye uğradığı şaşırdı, Galatasaray taraftarından büyük şov - Resim: 10

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna çıkacak 8 takımın belirleneceği play-off maçlarının tarihleri belli oldu. İlk maçlar 17-18 Şubat’ta, rövanşlar ise 24-25 Şubat’ta oynanacak.

Kaynak: Spor Servisi
