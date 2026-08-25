Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) güncellediği "teröre destek veren devletler listesi" kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Suriye’yi söz konusu listeden çıkarmasını eleştiren Okuyan, Washington yönetiminin yıllardır perde arkasından desteklediği Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünün geçmişteki eylemlerinden bu yolla sıyrılamayacağını ifade etti. Listede hâlâ Küba’nın yer almasına da tepki gösteren Okuyan, asıl terör unsurlarına destek sağlayan gücün ABD'nin kendisi olduğunu vurguladı.Okuyan, “HTŞ denen örgütün kanlı sicilinden de kurtulduklarını sanıyorlar. O listede kalan az sayıda ülkeden biri Küba! Küba teröre destek veriyormuş… Hadi oradan! Bugün dünyada teröre destek veren ülkelerin başında ABD geliyor. Hatta, ABD’nin “terör” kapsamında değerlendirilebilecek açık ve örtülü ilişkilerinin listesini yapmaya kalksak, tam bir döküme hiçbir zaman ulaşamayız” dedi.

Açıklamasında ABD’nin hazırladığı listenin küresel ölçekteki müdahaleler ve yaptırımlar için bir gerekçe olarak kullanıldığına dikkat çeken TKP Genel Sekreteri, söz konusu listenin hukuki bir geçerliliğinin bulunmadığını söyledi. Okuyan, tarihin ve insanlık vicdanının yapılan bu uygulamaları unutmayacağını belirterek değerlendirmesini tamamladı.