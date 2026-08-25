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Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ile Alanya arasında yapımı devam eden otoyol projesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bölgedeki yoğun turizm ve ticaret trafiğine nefes aldıracak projede genel fiziki ilerlemenin yüzde 30 seviyesine ulaştığı belirtti.

Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre otoyolun hizmete girmesiyle bölgedeki seyahat süreleri ve ekonomik kazanımlar şu şekilde olacak:

SEYAHAT SÜRESİ

Mevcut güzergahta ortalama 2,5 saat süren yolculuk 36 dakikaya gerileyecek.

EKONOMİK TASARRUF

Zamandan yıllık 23 milyar lira, akaryakıttan 900 milyon lira olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf elde edilecek.

ÇEVRESEL ETKİ

Karbon salımı yıllık 47 bin ton azaltılacak.

122 KİLOMETRELİK GÜZERGAHIN TEKNİK DETAYLARI

Toplam 122 kilometrelik uzunluğa sahip otoyol projesi, hem ana gövde hem de bağlantı yollarıyla kapsamlı bir ulaşım ağı sunuyor.

YOL YAPISI

84 kilometresi 3'er şeritli gidiş-geliş ana gövde, 38 kilometresi ise gidiş-geliş toplam 4 şeritli bağlantı yolundan oluşuyor.

GÜZERGAH HATTI

Serik Kavşağı'ndan başlayan hat, Konaklı'nın kuzeyinde yer alan Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak.

KAVŞAKLAR

Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 adet kavşak inşa ediliyor.

TÜNEL VE VİYADÜK ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Proje kapsamında yer alan dev yapılardaki saha çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Hat üzerinde toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ve 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük yer alıyor.

Sahadaki son durum verileri ise şu şekilde:

TÜNELLER

2 tünelde kazı destekleme işleri tamamlanarak nihai beton imalatına geçildi. Kalan 3 tünelde kazı destekleme çalışmaları devam ediyor.

VİYADÜKLER

Toplam 16 viyadüğün 15'inde fore kazık, temel kazı, donatı ve beton imalatları sürüyor.

DİĞER SANAT YAPILARI

Toplam 14 altgeçit, 5 üstgeçit, 6 köprü ve 47 menfezde yapım çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor.