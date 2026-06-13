Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği turnuva 11 Haziran'da başlarken, futbol şöleni 19 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Kolonyal dönemden kalma tarihi yapıları ve modern gökdelenleri aynı şehir dokusunda buluşturan Philadelphia, Dünya Kupası organizasyonu için hazırlıklarını tamamladı.

Kamuoyunda "Philly" olarak da bilinen şehir, Pensilvanya eyaletinde yer alıyor. Yaklaşık 1,6 milyonluk nüfusuyla ABD'nin en büyük altıncı kenti olan Philadelphia, aynı zamanda ülkenin önemli tarihi merkezleri arasında gösteriliyor.

Philadelphia, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak 16 şehir arasında bulunuyor.

TARİHİ MAÇ

Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalandığı yer olan Philadelphia, Amerikan tarihinin temellerinin atıldığı şehir olarak kabul edilir.

Yerel tarihle 4 Temmuz'da ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümünde, Lincoln Financial Field'da (Philadelphia Stadı) bir son 16 turu maçı oynanacak.

Philadelphia Eagles'ın evi olan Lincoln Financial Field ("The Linc"), turnuva için 6 maça ev sahipliği yapacak.

TARAFTAR FESTİVAL ALANI

Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadı'nda taraftarlar Dünya Kupası maçlarını izleyecekken şehirdeki taraftarlar için oluşturulacak festival alanlarına da geniş bir katılım bekleniyor.

Lemon Hill in Fairmount Park, Dünya Kupası boyunca 15.000-25.000 arası taraftarı ağırlayacak bir FIFA taraftar festival alanına dönüştürülüyor.​​​​​​​

Şehir, yaklaşık 3 bin gönüllü ile ziyaretçileri karşılamaya hazırlanıyor.

MLS TEMSİLCİSİ PHİLADELPHİA UNİON

Şehrin en büyük futbol kulübü olan Major League Soccer (MLS) temsilcisi Philadelphia Union, futbola özel olarak tasarlanan Subaru Park Stadı'nda taraftarlarını ağırlıyor.

Lacivert-altın sarısı renklere sahip kulüp, MLS Doğu Konferansı'nda oynarken 2008 yılında kuruldu ve ilk resmi maçlarına 2010 sezonunda başladı.

BİRÇOK İLKE İMZA ATMIŞ ŞEHİR: PHİLADELPHİA

Philadelphia, ülkenin ilk kütüphanesi (1731 yılı), hastanesi (1751), tıp fakültesi (1765), ulusal başkenti (1774), üniversitesi (1779), merkez bankası (1781), borsası (1790), hayvanat bahçesi (1874) ve işletme okulu (1881) dahil olmak üzere birçok ilke imza atmış bir şehirdir.

Philadelphia, Bağımsızlık Salonu da dahil olmak üzere 67 ulusal tarihi anıt içermektedir.

Şehrin 17. yüzyıldaki kuruluşundan günümüze kadar Philadelphia, birçok önde gelen ve etkili Amerikalının doğum yeri veya evi olmuştur.

Şehir parkı ile açık hava heykelleri ve duvar resimleri

Şehir, ülkedeki diğer tüm şehirlerden daha fazla açık hava heykeli ve duvar resmine ev sahipliği yapmaktadır.

Fairmount Park, aynı havzada bulunan bitişik Wissahickon Valley Park ile birleştiğinde geniş bir alana sahip, ülkenin en büyük kentsel parklarından biridir.