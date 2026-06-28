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Kentucky ve komşu eyalet Indiana'nın birçok bölgesinde sağanak yağışlar hayatı felç etti. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), nehir yataklarına ve alçak kesimlere yakın yerleşim yerleri için peş peşe "ani sel" uyarıları yayımladı.

Yıkıcı fırtına ve yağışların ardından açıklama yapan Kentucky Valisi Andy Beshear, sel felaketinin bilançosunu paylaştı. Vali Beshear, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Madison ve Jackson bölgelerinde sel sularına kapılan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle doğruladı.

12 ANA YOL KULLANILAMAZ HALDE, ULAŞIM KOPTI

Sel sularının altyapıya büyük zarar verdiğini belirten Vali Beshear, eyalet genelinde en az 12 ana kara yolunun tamamen sular altında kaldığını veya çökmeler nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Bölge sakinlerine hayati uyarılarda bulunan Beshear, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, özellikle havanın karardığı ve görüş mesafesinin düştüğü gece vakitlerinde kesinlikle araç kullanmamaları gerektiğini vurguladı.

BAZI BÖLGELERE ULAŞILAMIYOR, TOPRAK KAYMASI ALARMI

Madison bölgesi yetkililerinden Carlos Coyle, sel sularının aniden yükselmesiyle evlerinde ve araçlarında mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtarmak için ekiplerin zamanla yarıştığını ifade etti. Coyle, taşkınların boyutu nedeniyle bazı kritik noktalara henüz arama kurtarma ekiplerinin ulaşamadığını, bu nedenle can kaybının artmasından endişe edildiğini aktardı.

Öte yandan, Bullitt bölgesinde ise aşırı yağışların toprağı gevşetmesi sonucu ciddi toprak kaymaları meydana geldi. Acil durum yönetimi yetkilileri, dağlık ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların can güvenliğini korumak adına evlerini derhal boşaltmaları yönünde resmi tahliye talimatı yayımladı. Eyalet genelinde kırmızı alarm durumu devam ediyor.