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CNBC-E'nin haberine göre, BDDK'nın 16 Eylül 2026 tarihli ve 11569 sayılı kararına göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18'inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin Emir Kaya'ya ait yüzde 53,98, Salih Berberoğlu'na ait yüzde 32 ve Recep Kaba'ya ait yüzde 14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak.

ABD YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmak amacıyla yürüttüğü "Ekonomik Tecrit Operasyonu" kapsamında Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası AŞ ile iştirakleri Golden Global Varlık Kiralama AŞ ve Golden Global Portföy Yönetimi AŞ'yi yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) aldığı karara ilişkin açıklamada, banka ve iştiraklerinin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü adına "on milyonlarca dolar değerinde işlemi kolaylaştırdığı" ve İran yönetiminin fonlarını uluslararası düzeyde hareket ettirmesine imkan sağladığının ileri sürüldüğü belirtilmişti.

BANKA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Golden Global Yatırım Bankası tarafından yapılan açıklamada, bankanın BDDK'nın izniyle 1 Haziran 2020'de faaliyete başladığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca yerel ve uluslararası bankacılık kuralları ile uyum yükümlülüklerinin yerine getirildiği ve tüm iç ve dış denetimlerden sorunsuz geçildiği kaydedilmişti.