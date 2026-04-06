ABD Başkanı Trump’ın emri ile düzenlenen operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, başkent Caracas’taki evinden kaçırılarak New York’a getirildi. Maduro’nun Venezuela’dan ABD’ye getirilirken çekilen görüntüleri tüm dünyada büyük yankı uyandırdı

Hazırlanan iddianamede Maduro’nun narko-terörizm komplosundan, kokain ithalatı komplosundan ve makineli tüfekler ile tahrip edici cihazları içeren iki silah ile ilgili suçtan yargılanacağı belirtildi.

Maduro ve eşi eşi Cilia Flores, New York’ta iki defa hakim karşısına çıktı. Maduro ilk duruşmada suçlamaları reddederek kendisini ABD’nin kaçırdığının altını çizdi. 26 Mart’taki son duruşmada ise , Maduro'nun New York'ta hapse atılmasına neden olan uyuşturucu kaçakçılığı davasındaki yasal masraflarının Venezuela hükümeti tarafından ödenmesine engel bir durumun olup olmadığı tartışıldı.

MADURU’DAN BİRLİK MESAJI

New York’ta cezaevinde tutuklu olan Maduro, Paskalya nedeniyle Venezuela halkına mesaj yolladı. Maduro, halka birlik mesajı verirken şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela'nın sevgili halkı, vatanımızın kız ve erkek kardeşleri, dünya halkları. Bu Diriliş Pazarı'nda (Paskalya) Cilia (eşi Cilia Flores) ve ben sevgi, barış ve umut dolu bir mesaj paylaşmak istiyoruz. Bu kutsal hafta bize çok derin bir gerçeği hatırlatıyor: Çile olmadan diriliş olmaz. Önce çarmıh, acı ve teslimiyet gelir ancak ondan sonra yeni bir hayat başlar."