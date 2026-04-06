06 Nisan 2026 Pazartesi
Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti: Galatasaray için oran verdi

Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti: Galatasaray için oran verdi

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yenerek Galatasaray'la puan farkını 1'e indirdiği şampiyonluk yarışında Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların Göztepe galibiyeti halindeki kehaneti ile dikkatleri üzerine çekti.

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de oynanan derbi, son dakikaya kadar gergin bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada kullandığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyet, sarı-lacivertlilerin puan cetvelindeki konumunu güçlendirdi ve maç eksiği bulunan Galatasaray ile aralarındaki farkı tek puana indirdi. Derbi sonrası şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de yaptığı değerlendirmede çarpıcı bir kehanette bulundu.

Derbinin Son Dakika Dramatikliği

Karşılaşma boyunca her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Fenerbahçe, ev sahibi avantajını son ana kadar kullanmaya çalışırken Beşiktaş savunması direnç gösterdi.

Ancak uzatma dakikalarında kazanılan penaltı, maçın kaderini belirledi. Kerem Aktürkoğlu'nun soğukkanlı vuruşuyla gelen gol, Fenerbahçe'ye hem üç puanı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir nefes aldı.

Dilmen'den Net Şampiyonluk Oranı

Rıdvan Dilmen, derbi sonrası yaptığı analizde Galatasaray'ın önündeki maça odaklandı.

Ünlü yorumcu, sarı-kırmızılıların Göztepe deplasmanını kazanması durumunda şampiyonluk ihtimalini yüzde 70 olarak değerlendirdi. Dilmen, "Galatasaray kazanırsa yüzde 70 Galatasaray şampiyon olur. Zor bir maç oynuyorlar ama ben kaybedeceğini düşünmüyorum" diyerek görüşünü sundu.

Fenerbahçe'nin Zorlu Yol Haritası

Dilmen, Fenerbahçe'nin önündeki maçlara da değindi. Sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor ve Kayserispor deplasmanlarını üst üste kazanacağını öngören yorumcu, Rize mücadelesinin özellikle zor geçeceğini vurguladı.

Buna rağmen Fenerbahçe'nin bu iki maçtan galibiyetle ayrılacağını düşündüğünü ifade etti. Ancak tüm bunların Galatasaray'ın Göztepe engelini aşmasına bağlı olarak şampiyonluk ihtimalini etkileyeceğini belirtti.

Yarışın Psikolojik Boyutu

Galatasaray, maç eksiğini avantaja çevirmek için Göztepe karşısında mutlak galibiyet peşinde olacak.

Dilmen'in yüzde 70'lik oranı, sadece matematiksel bir tahmin değil; aynı zamanda takımların form durumu, oyuncu kalitesi ve hoca performansını da dikkate alan bir değerlendirme olarak dikkat çekiyor.

Ligdeki Genel Tablo ve Beklentiler

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi her hafta yeni sürprizlere gebe. Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı sonuç, puan farkını eriterek yarışı yeniden alevlendirdi.

Galatasaray ise elindeki maç fazlasıyla liderlik koltuğunu korumaya çalışıyor.

Dilmen'in Fenerbahçe'nin iki maçı kazanacağı öngörüsüyle birleştirdiği yüzde 70'lik Galatasaray şampiyonluğu iddiası, ligin kalan bölümünde izleyicileri daha da heyecanlandıracak.

Takımlar sahadaki performanslarıyla Dilmen'in kehanetini ya doğrulayacak ya da boşa çıkaracak.

Şu an için gözler, Galatasaray'ın Göztepe maçına ve Fenerbahçe'nin Rize ile Kayseri sınavlarına çevrildi.

