Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11'de attığı penaltı golüyle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

YASİN KOL'UN PENALTI KARARI DERBİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Hakem Yasin Kol'un Dorgeles Nene'nin Emmanuel Agbadou ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı vermesi, maç sonu büyük tartışma yaratarak derbinin önüne geçti.

Yayıncı kuruluş Bein Sports'un Trio Programında eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran son dakikada verilen penaltı kararını masaya yatırdı.

BÜLENT YILDIRIM: 'TOPLA OYNAMAK KURTARMAZ'

"Topla oynamak sizi sonraki eylemden kurtarmaz" diyen Bülent Yıldırım, Agbadou'nun yaptığı müdahalenin ceza sahası dışında başlamış olsa da kayma eyleminin süpürerek ceza sahası içerisinde Nene'yi düşürdüğünü belirtti ve penaltı kararının doğru olduğunu ifade etti.

DENİZ ÇOBAN: 'AGBADOU'NUN MÜDAHALESİ CEZA SAHASI İÇERİSİNDE DEVAM EDİYOR'

Benzer bir görüş belirten Deniz Çoban da, "Agbadou'nun müdahalesi dışarıda başlıyor ancak çizgi üzerinde ve ceza sahası içerisinde devam ediyor." dedi ve penaltı kararını doğru olarak yorumladı.

BAHATTİN DURAN: 'PENALTI VE KART DOĞRU'

Öte yandan Bahattin Duran da iki eski meslektaşına katılarak 'Penaltı çok net doğru karar. Sarı kart da doğru." yorumunda bulundu.