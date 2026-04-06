CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yargılama Ankara’da sürüyor.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Cemil Tugay ve Özgür Çelik’in bulunduğu 12 sanık “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla yargılanıyor.

Dava, “mutlak butlan” tartışmaları nedeniyle siyasi açıdan önem taşıyor. Gelecek duruşma 6 Mayıs’ta yapılacak.

6 Mayıs’taki duruşmayı beklerken önemli gelişmeler dikkat çekiyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresiyle görüşen AKP’ye yakın gazeteci Fatih Atik, mutlak butlan kararı beklediğini ve Kılıçdaroğlu ekibinin bu konuda hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

AKP’nin önemli kalemlerinden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise “Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurup mücadelelerini öyle mi sürdürecekler yoksa bir geçiş dönemi mi yaşanacak belli değil. Kılıçdaroğlu, partiyi kısa sürede kurultaya götürecek mi, yoksa yeni kongre kararı alıp delege yapısını yenileyecek mi? O da net değil. Şimdilik şunu söylemekle yetineyim. Mutlak butlan kararı çıktığı takdirde CHP’yi fırtınalı günler bekliyor demektir” diye yazdı.

Mayıs ayında bir mutlak butlan kararı için AKP medyası neredeyse kesin gözüyle bakıyor.

İMAMOĞLU VE ÖZEL PARTİ KURACAK MI?

CHP Genel Merkezi’ne dönecek olursak hem CHP lideri Özgür Özel hem de CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın açıklamaları net olarak bir kayyum beklentisi olduğunu gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili “B planımız hazır” dedi.

Nedir bu B planı?

Elbette yeni bir parti kurulması!

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in yeni bir parti kurduğu, bunun adının ise Ekim Partisi olduğu gündeme geldi.

PARTİ AÇIKLANMADAN ANKETİ GELDİ!

Aslında, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu, AKP tarafından başlatılan ilk baskı sürecinden bugüne iyi bir B planı için çalıştı. Bugüne kadar yeni bir parti kurmanın maliyeti ve CHP’lilerin yeni partiye geçme eğilimi üzerinde çalışmalar yapıldı.

Bu çalışmalardan en dikkat çekici olanı veri analisti Murat Kızılboğa’nın hazırladığı anket…

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından bugüne tüm anketlerde CHP birinci çıkarken CHP’nin bölünmesi halinde ise AKP’nin birinciliğe oturacağı tespit edildi.

SHP ya da Ekim Partisi adıyla bir parti kurulduğunda bu partinin AKP’nin hemen peşinden ikinci sırada yer alacağı öne sürüldü.

Veri analisti Murat Kızılboğa’nın anket sonuçları şöyle:

CHP’NİN AK SAÇLILARI NE DİYOR?

Peki, bu sürece daha önce CHP’nin içinden çıkan partilere tanıklık etmiş olan “CHP’nin Ak Saçlıları” ne diyor?

CHP’de uzun yıllar siyaset yapmış olan tecrübeli isimler ise CHP’den ayrılan ekibin kuracağı partinin bir anda yüzde 30’lar bandına dayanmasını beklemiyor.

Bu anlamda CHP’nin tecrübeli isimlerinden ankete eleştiriler gelirken siyasette parametrelerin farklı olduğuna dikkat çekiliyor.

Bir yandan CHP lideri Özgür Özel’in başlattığı “ara seçim” gündemli parti ziyaretlerinin başlayacak olması, diğer yandan mutlak butlan kararı sonrası CHP içinden çıkması beklenen yeni parti tartışmaları CHP’yi yine siyasetin birinci gündemi haline getirecek.