ABD, Venezuela’nın başkenti Caracas’a tüm dünyayı tedirgin eden bir saldırı düzenledi. ABD özel kuvvetleri ile birlikte ordu birliklerinin saldırısında Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi kaçırıldı. Yaklaşık 3,5 saatlik operasyonda kaçırılan Maduro ve eşi New York’a götürüldü.

ABD yönetimi operasyon sonrası yaptığı açıklamada Maduro’yu yargılayacaklarını belirtti. ABD makamları Maduro ve birlikte bazı Venezuelalı yetkilileri binlerce ton kokainin ABD’ye sevkiyatını kolaylaştırmak için uyuşturucu kartelleriyle iş birliği yapmakla suçluyor.

Maduro’nun eşi ise iddianameye göre 2007’de “büyük ölçekli bir uyuşturucu kaçakçısı” ile Venezuela Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Ofisi’nin direktörü arasında bir görüşme ayarlamak için yüz binlerce dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE GETİRİLDİ

New York’ta yargılanan Maduro ve eşinin ilk duruşması dün görüldü. Maduro ve eşi mahkemeye geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Maduro’nun zırhlı araçla Manhattan’da bir helikopter pistine getirilmesi dikkat çekti.

KAÇIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Mahkememin 92 yaşındaki yargıcı Alvin Hellerstein kimlik doğrulaması için Maduro’ya sorular sordu. Maduro ise Kendisinin Caracas’taki evinden kaçırıldığını anlattı. Mahkemenin yargıcı ise te3rcüman aracılığı ile gerçekleşen diyalogda "Bütün bunlara değinmenin zamanı ve yeri gelecek" diyerek sözünü kesti.

SUÇLAMALARA KARŞI NELER SÖYLEDİ?

Yargıç tarafından iddianamenin mahkemede kendisine okunmasını isteyip istemediği sorulduğunda Maduro, "İlk defa elimde tutuyorum" dedi. Ayrıca, iddianameyi kendisinin okumayı tercih edeceğini de belirtti.

Duruşmayı yöneten yargıç Hellerstein 4 suçlamayı yöneltmesi sonrası Maduro "Ben masumum, suçlu değilim, ben dürüst bir insanım” dedi. Öte yandan Maduro kendisinin Venezuela Devlet Başkanı olduğunu vurguladı. Maduro’nun eşi de kendisinin suçsuz olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Maduro sık sık kendisinin ‘savaş esiri’ olduğunu söyledi.

MADURO’NUN EŞİ KAÇIRILIRKEN YARALANDI

Maduro'nun avukatı Barry Pollack, devrik lider ve eşi için tıbbi yardımın ele alınması gerekeceğini söyledi. Pollack, hakime Maduro'nun "dikkat gerektirecek bazı sağlık ve tıbbi sorunları" olduğunu belirtti.

Maduro’nun eşi Flores’in avukatı ise ABD’nin kaçırma operasyonu sırasında müvekkilinin yaralandığını belirtti. Flores'in avukatı Mark Donnelly, müvekkilinin kaburgalarında ciddi kırık ya da yaralanma olabileceğini belirterek muayene olması gerektiğini vurguladı.

Hakim, Maduro ve Flores'e Venezuela konsolosluğuyla görüşme haklarının olduğunu bildirdi. Her iki sanık da bu ziyareti talep etti.

İKİNCİ DURUŞMANIN TARİHİ BELLİ OLDU

Yapılan ilk savunmalar sonrası duruşma sona erdi. Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 17 Mart’ta yerel saatle 11.00’de başlayacağını bildirdi.

Duruşmanın bitmesi ile birlikte Maduro ve eşi protestolara maruz kaldı. Mahkemeyi izleyen kalabalıktan bir kişi İspanyolca “Venezuela adına bedelini ödeyeceksin" diye bağırdı. Maduro ise "Tanrı adına, özgür olacağım" dedi.