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Küresel piyasalarda esen olumlu rüzgarlar Asya borsalarına da yansıdı. ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının hacmini büyütme kararı alması ve teknoloji hisselerinde gözlemlenen güçlü yükselişler, Asya tarafında pozitif bir fiyatlama yarattı. Tahvil piyasasını uzun süredir baskılayan satış dalgasının bu hamleyle hafiflemesi, yatırımcı iştahını yeniden canlandırdı.

YÜZDE 5,89'LUK ARTIŞ

Bu iyimser havanın doğrudan yansımasıyla Asya'nın önde gelen endekslerinde belirgin artışlar kaydedildi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,89'luk sert bir yükselişle 6.852 puana ulaşırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,46 değer kazanarak günü 65.278 puandan tamamladı. Yükseliş eğilimi diğer bölge borsalarında da etkili oldu; Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2'lik sınırlı bir artışla 3.902 puana, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,3 primle 25.812 puana yükseldi. Hindistan'ın Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerine çıkarak 77.438 puan seviyelerinde alıcı buldu.

Günün en dikkat çekici şirket haberi Güney Koreli çip devi SK Hynix'ten geldi. Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine dair piyasada oluşan endişeleri gidermek isteyen şirket, yaklaşık 29 milyar dolarlık devasa bir hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. Bu güçlü adım, şirketin hisselerinde anında yüzde 15,1'lik bir sıçramaya yol açtı.

Makroekonomik cephede ise Çin Merkez Bankası (PBoC) izlediği sıkı duruşu korudu. Ülkede iç talebin yeniden zayıfladığına dair gelen sinyallere rağmen politika yapıcılar daha fazla parasal gevşemeden uzak durmayı tercih etti. Banka, Mayıs 2025'ten bu yana dokunmadığı gösterge niteliğindeki 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,50'de sabit tuttu.

DİPLOMATİK GELİŞMELER

Japonya tarafında dış ticaret dengesi ve tahvil piyasasında da olumlu veriler takip edildi. Ülkenin temmuz ayı dış ticaret açığı 634,5 milyar yen ile beklentilerin altında kaldı. Aynı dönemde ihracat yıllık bazda yüzde 23,2, ithalat ise yüzde 27,8 artarak piyasa tahminlerini aştı. Küresel tahvil piyasasındaki rahatlama Japonya'da da hissedilirken, ülkenin 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puanlık bir geri çekilmeyle yüzde 2,83'e indi.

Piyasalar ekonomik verilerin yanı sıra jeopolitik gelişmeleri de yakından izlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde inşası süren helikopter pistini basına tanıttığı sırada dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların azaltılması kararına değinen Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi anlaştıklarını vurguladı. ABD Başkanı, bu yılın sonlarına doğru Kim Jong-un ile yeni bir görüşme gerçekleştirebileceğinin sinyalini vererek diploması trafiğinin yeniden hızlanabileceğine işaret etti.