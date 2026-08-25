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Kaynak: AA

Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi, insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Rostov Valisi Yuriy Slyusar, yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde bölgeye düzenlenen İHA saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Slyusar, saldırı sırasında Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi'nin hasar gördüğünü belirterek, tesisin faaliyetlerine geçici olarak ara verdiğini kaydetti.

RUSYA'DA AKARYAKIT SORUNU YENİDEN GÜNDEMDE

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya'da geçen ay hafifleyen akaryakıt sorunu yeniden derinleşiyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde benzine erişimin giderek zorlaştığı belirtiliyor.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine İHA'larla düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınırken, ülkenin birçok bölgesinde akaryakıt satışına yönelik bazı kısıtlamalar getirildi.

Rus hükümeti, yaşanan süreçte dizel yakıt ve benzin ihracatını da yasaklamıştı.