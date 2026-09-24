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Kaynak: AA

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon varil artışla 426 milyon 400 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

TİCARİ HAM PETROL STOKLARI YÜKSELDİ

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artışa karşın, ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol rezervleri 400 bin varil azalarak 284 milyon 600 bin varile geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stoklarında da düşüş görüldü. Benzin stokları 1 milyon 700 bin varil azalışla 206 milyon varil seviyesine indi.

ABD'NİN PETROL ÜRETİMİ GERİLEDİ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 12-18 Eylül haftasında 5 bin varil azalarak 13 milyon 939 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük 1 milyon 181 bin varil azalarak 5 milyon 877 bin varil oldu.

Ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 550 bin varil düşüşle 3 milyon 281 bin varile geriledi.

EIA, YIL SONU ÜRETİM BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

EIA'nın eylül ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 830 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.