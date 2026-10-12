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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkında gündeme gelen iddiaların ardından büyükelçinin görevine devam edip etmeyeceğini değerlendirdiği öne sürüldü. İddialar, Guilfoyle’un çeşitli hediyeler aldığı, ABD yönetimindeki yetkililere ulaşmak isteyen kişilerden maddi taleplerde bulunduğu ve yurt dışındaki lüks seyahatlerinin masraflarını Yunan iş insanlarına ödettiği yönünde.

CNN’e konuşan ve konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynak, Trump’ın Guilfoyle hakkındaki suçlamaları ele aldığını aktardı. Kaynak, büyükelçinin görevden alınmasına ilişkin kararın yakın zamanda açıklanabileceğini iddia etti.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberinde, incelenen bir ses kaydının Guilfoyle’un Yunan iş çevreleriyle ilişkilerine ışık tuttuğu belirtildi. Habere göre Guilfoyle, Ocak 2026’da Dünya Ekonomik Forumu için gittiği Davos’ta, uluslararası seyahatlerindeki yüksek harcamaların Yunan iş insanları tarafından karşılandığını anlattı.

Söz konusu haberde, Guilfoyle’un Davos yolculuğunu Yunan inşaat şirketi Aktor Group’un CEO’su Alexandros Exarchou ile özel jet kullanarak yaptığı ileri sürüldü. Büyükelçinin Yunan armatör Nikolas Tsakos ile Paris’e de gittiği, kentte konakladığı lüks otelin ücretini ise Tsakos’un üstlendiği iddia edildi.

WSJ’nin aktardığı bir diğer iddiaya göre Guilfoyle, Davos’ta Eric Trump onuruna verilen akşam yemeğine katılabilmek için davetli listesinde bulunan bir iş insanından destek istedi. Guilfoyle’un bu girişiminde Yunan iş dünyasıyla kurduğu yakın bağlardan söz ettiği öne sürüldü.

ABD’nin Atina Büyükelçiliği ise Guilfoyle’un Dışişleri Bakanlığınca belirlenen etik kurallar ve ilgili yönergeler çerçevesinde hareket ettiğini savundu.

100 BİN DOLARLIK KREDİ KARTI BORCU İDDİASI

WSJ’nin incelediği telefon yazışmalarına göre Guilfoyle, Temmuz 2025’te büyükelçilik adaylığına ilişkin Senato oturumu yapılmadan önce, Trump’ın seçim kampanyasına bağışta bulunan Eric Deters ile temasa geçti.

Haberde, Guilfoyle’un Deters’tan American Express hesabındaki 100 bin dolarlık borcun kapatılmasını talep ettiği ileri sürüldü. İddiaya göre Guilfoyle, paranın doğrudan kredi kartı şirketine gönderilmesi hâlinde ödemenin kayıtlarda görünmeyeceğini belirtti.

Guilfoyle’un bunun karşılığında Deters’ın vergiyle ilgili ve hukuki sorunlarını çözmek amacıyla Trump yönetimindeki bağlantılarını devreye sokmayı önerdiği iddia edildi. Haberde, Deters’ın da bu sorunların giderilmesi durumunda Guilfoyle’a 1 milyon dolara kadar ödeme yapma sözü verdiği aktarıldı.

WSJ’ye açıklama yapan Guilfoyle’un avukatı, büyükelçinin söz konusu telefon mesajlarının kendisine ait olduğu iddiasını reddetti.