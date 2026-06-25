Kaynak: Diğer

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maç öncesi konuşan ABD Milli Takımı futbolcusu Chris Richards, A Milli Takım hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ERKEN ELENMESİNİ BEKLEMİYORDUK"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Richards, Türkiye'nin kaliteli bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Son Avrupa Şampiyonası'nda çok güçlü bir takım olduklarını hatırlıyorum ve bence Türkiye'nin iyi bir futbol kültürü var. Türkiye'nin bu kadar erken elenmesini beklemiyorduk. Ancak onları kesinlikle hafife almayacağız."

"3 PUAN İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR"

ABD'li savunmacı, A Milli Takım'ın gruptan çıkma şansı kalmamasına rağmen mücadeleyi bırakmayacağını düşündüklerini belirterek, "Yarın sahaya çıkıp 3 puan almaya çalışacaklarını biliyoruz. Bu yüzden bizim de kazanmak için en iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor." dedi.

"TARİH YAZMAK İSTİYORUZ"

Takım içindeki birlikteliğe de değinen 26 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda sadece galibiyet hedeflemediklerini belirterek, "Turnuvaya gelirken sadece kazanmayı değil, tarih yazmayı konuştuk. Her maçı ve her antrenmanı bunun için bir fırsat olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.