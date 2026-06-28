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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi devi Aselsan, son dönemde dünya ülkeleri tarafından büyük ilgi görüyor.

Oda TV’nin haberine göre, ABD merkezli BlackRock’ın Türkiye'de ASELSAN ile ilgilendiği, Trump dönemiyle ABD destekli bir yatırım paketinin gündeme geldiği iddia edildi.

Finansal köprü görevi gören arkadaki ismin ise Colony Capital kurucusu ve ABD Ankara Büyükelçisi milyarder Tom Barrack olduğu ifade edildi.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE YATIRIM PAKETİ İDDİASI

Öte yandan asıl iddialar BlackRock'ın ilgisi değil. ABD Başkanı Donald Trump döneminin ikili ilişkilere getirdiği yeni dinamiklerle beraber, Türkiye'ye yönelik kapsamlı sermaye girişlerini içerecek yeni bir yatırım paketinin de masada olduğu öne sürülüyor.

TOM BARRACK’IN ADI GEÇİYOR

ABD'nin Ankara'daki temsilinde yer alan, hem hukukçu kimliğiyle tanınan hem de küresel finans piyasalarını, risk sermayesi ve traderlık tarafını çok iyi bilen bir kişinin bu yatırım süreçlerine köprü olduğu ve fon hareketliliğine ciddi katkı sunduğu ifade ediliyor.

Ortaya atılan bu ismin, Trump tarafından Ankara'ya atanan, hukuk eğitimi almış ve milyarlarca dolarlık küresel fonları yönetmiş geçmişe sahip milyarder finansçı ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı akıllara getiriyor.

Konu ile ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama ya da yalanlama gelmiş değil. Fakat piyasa uzmanları ve ekonomi çevreleri, önümüzdeki dönemde Türkiye piyasalarında yabancı yatırımcı hareketliliğinin ciddi şekilde hız kazanabileceğini ve bu iddiaların somut adımlara dönüşebileceğini değerlendiriyor.