57 yıllık dede mirasını 3 bin dönüm arazide yaşatıyor

Sertifikalı üretim yaptıklarını ifade eden Sebzeci, turp, maydanoz, roka, marul, fasulye ve havuç başta olmak üzere birçok sebze tohumunu kontrollü üretimle yetiştirerek Türkiye'nin farklı illerindeki üreticilere ulaştırdıklarını dile getirdi.