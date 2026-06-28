Gaziantep'te yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Ekrem Sebzeci, dedesinden miras kalan tohumculuk mesleğini yarım asrı aşkın süredir büyük bir özveriyle sürdürüyor.
57 yıllık dede mirasını 3 bin dönüm arazide yaşatıyor
Gaziantep'te yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Ekrem Sebzeci, dedesinden miras kalan tohumculuk mesleğini 57 yıldır sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin dönümlük arazide ürettiği sertifikalı tohumları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.Kaynak: İHA
Gaziantep'in tarihi Zincirli Bedesten'inde 52 yıldır esnaflık yapan Sebzeci, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bulunan yaklaşık 3 bin dönümlük arazide meyve ve sebze tohumu üretiyor.
57 yıllık meslek geleneği
Baba ve dedesinden öğrendiği mesleği sürdürdüğünü belirten Sebzeci, 57 yıldır tohumculuk sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi.
Sertifikalı üretim yaptıklarını ifade eden Sebzeci, turp, maydanoz, roka, marul, fasulye ve havuç başta olmak üzere birçok sebze tohumunu kontrollü üretimle yetiştirerek Türkiye'nin farklı illerindeki üreticilere ulaştırdıklarını dile getirdi.
3 bin dönümde üretim
Her yıl yaklaşık 3 bin dönümlük arazide üretim yaptıklarını belirten Sebzeci, elde edilen tohumların sertifikalandırıldıktan sonra paketlenerek satışa sunulduğunu söyledi.
Gaziantep'te bu alanda faaliyet gösteren sayılı işletmelerden biri olduklarını ifade eden Sebzeci, yerli tohum üretiminin devamlılığı için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
Üretim süreci 6 ay sürüyor
Tohumların ekiminden hasadına ve paketlenmesine kadar geçen sürecin yaklaşık 6 ay sürdüğünü belirten Sebzeci, üreticilere toprak analizi, doğru ekim zamanı, sulama, gübreleme ve ilaçlama konusunda da bilgi verdiklerini söyledi.
Yıllardır satış yaptıkları üreticilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Sebzeci, kaliteli ve sertifikalı tohum üretimini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti.