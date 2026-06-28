Yeniçağ Gazetesi
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57 yıllık dede mirasını 3 bin dönüm arazide yaşatıyor

Gaziantep'te yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Ekrem Sebzeci, dedesinden miras kalan tohumculuk mesleğini 57 yıldır sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin dönümlük arazide ürettiği sertifikalı tohumları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Kaynak: İHA
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57 yıllık dede mirasını 3 bin dönüm arazide yaşatıyor - Resim: 1

Gaziantep'te yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Ekrem Sebzeci, dedesinden miras kalan tohumculuk mesleğini yarım asrı aşkın süredir büyük bir özveriyle sürdürüyor.

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57 yıllık dede mirasını 3 bin dönüm arazide yaşatıyor - Resim: 2

Gaziantep'in tarihi Zincirli Bedesten'inde 52 yıldır esnaflık yapan Sebzeci, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bulunan yaklaşık 3 bin dönümlük arazide meyve ve sebze tohumu üretiyor.

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57 yıllık dede mirasını 3 bin dönüm arazide yaşatıyor - Resim: 3

57 yıllık meslek geleneği
Baba ve dedesinden öğrendiği mesleği sürdürdüğünü belirten Sebzeci, 57 yıldır tohumculuk sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi.

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57 yıllık dede mirasını 3 bin dönüm arazide yaşatıyor - Resim: 4

Sertifikalı üretim yaptıklarını ifade eden Sebzeci, turp, maydanoz, roka, marul, fasulye ve havuç başta olmak üzere birçok sebze tohumunu kontrollü üretimle yetiştirerek Türkiye'nin farklı illerindeki üreticilere ulaştırdıklarını dile getirdi.

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57 yıllık dede mirasını 3 bin dönüm arazide yaşatıyor - Resim: 5

3 bin dönümde üretim
Her yıl yaklaşık 3 bin dönümlük arazide üretim yaptıklarını belirten Sebzeci, elde edilen tohumların sertifikalandırıldıktan sonra paketlenerek satışa sunulduğunu söyledi.

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57 yıllık dede mirasını 3 bin dönüm arazide yaşatıyor - Resim: 6

Gaziantep'te bu alanda faaliyet gösteren sayılı işletmelerden biri olduklarını ifade eden Sebzeci, yerli tohum üretiminin devamlılığı için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

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57 yıllık dede mirasını 3 bin dönüm arazide yaşatıyor - Resim: 7

Üretim süreci 6 ay sürüyor
Tohumların ekiminden hasadına ve paketlenmesine kadar geçen sürecin yaklaşık 6 ay sürdüğünü belirten Sebzeci, üreticilere toprak analizi, doğru ekim zamanı, sulama, gübreleme ve ilaçlama konusunda da bilgi verdiklerini söyledi.

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57 yıllık dede mirasını 3 bin dönüm arazide yaşatıyor - Resim: 8

Yıllardır satış yaptıkları üreticilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Sebzeci, kaliteli ve sertifikalı tohum üretimini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

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