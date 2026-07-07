Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ABD'li enerji devi Chevron, potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim yapmak üzere mutabakat anlaşması imzalandığı açıklanmıştı.

ABD'li Chevron ile yaptıkları iş birliği anlaşmasıyla ortak arama ve üretim faaliyetleri gerçekleştireceklerini Bakan Alparslan Bayraktar ifade etmişti. Bayraktar, TPAO'nun yeni bir büyüme stratejisi içerisine girdiğini belirterek, "Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hedefimiz, 1 milyon varillik bir şirket olabilmek” demişti.

ANKARA'DA OFİS AÇACAK İDDİLARINA KAYNAKLARDAN 'EVET' YANITI

Gazeteci Olcay Aydilek, X hesabı üzerinden ABD'li enerji devi Chevron'un, Ankara'da bir ofis açacağı konuşulmasına dair sektör kaynaklarına "Chevron Ankara'da ofis mi açacak?" sorusunu sordu. Sektör kaynaklarından aldığı bilgiyi paylaşan Aydilek, soruya ‘Evet’ yanıtı aldığını ifade etti.