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Kaynak: AA

AB Komisyonu’nun Çin menşeli lastiklere ilişkin nihai kararını içeren uygulama tüzüğü, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlandı.

Karara göre, Çin’de üretilen yeni pnömatik kauçuk otomobil, kamyonet ve otobüs lastiklerine, üretici firmaya bağlı olarak yüzde 4,3 ile yüzde 45,3 arasında değişen oranlarda anti-damping vergisi uygulanacak.

Düzenleme kapsamında, Güney Kore merkezli Hankook’un Çin’deki fabrikalarında üretilen lastikler için yüzde 4,3 oranında vergi belirlenirken, soruşturmada iş birliği yapan diğer Çinli üreticilere yüzde 24,4, Shandong Yongsheng Rubber Group ile iş birliği yapmayan üreticilere ise yüzde 45,3 oranında vergi uygulanacak.

AB Komisyonu, Avrupa’daki lastik üreticilerinin başvurusu üzerine Mayıs 2025’te başlattığı soruşturmada, Çinli üreticilerin ürünlerini piyasa değerinin altında fiyatlarla satarak haksız rekabet oluşturduğu sonucuna ulaştı.

İncelemelerde, Çin’den yapılan ithalatın özellikle düşük fiyat segmentinde yoğunlaştığı, bunun da Avrupa’daki üreticiler üzerinde ciddi fiyat baskısı yarattığı tespit edildi. Komisyon, söz konusu durumun satışlar, üretim hacmi, kârlılık ve pazar payı başta olmak üzere sektörün temel ekonomik göstergelerinde önemli olumsuzluklara neden olduğunu değerlendirdi.