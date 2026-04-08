Avrupa Komisyonu, 18 yaşına giren 40 bin genç Avrupalıya ücretsiz Interrail tren bileti dağıtacak. "DiscoverEU" programı kapsamında verilecek biletler için başvurular bugün (8 Nisan) başlayıp 22 Nisan’a kadar sürecek.

Programa, Türkiye dahil AB üyesi olmayan Erasmus+ ülkelerinden gençler de katılabiliyor. Tüm Avrupa’yı tek biletle gezme fırsatı sunan tren bileti için yapılacak çekiliş başvurusunda Avrupa’yla ilgili bazı genel kültür soruları yanıtlanacak.

Kazananlar 1 Temmuz 2026 – 30 Eylül 2027 tarihleri arasında, 30 günlük bir zaman diliminde en fazla yedi gün Avrupa’da trenle seyahat edebilecek. Programa yalnızca bu yıl 18 yaşına girenler katılabiliyor; 1 Temmuz 2007 – 30 Haziran 2008 doğumluların başvuruları değerlendirilecek. Engelli veya sağlık sorunu olanlar, kendileri ve bir refakatçi için başvuruda bulunabilir. Grup halinde seyahat etmek isteyenler de başvuru yapabilecek.

2018’de başlayan program, Vincent-Immanuel Herr ve Martin Speer isimli iki Alman aktivistin girişimiyle hayata geçti. Herr ve Speer, 18 yaşına giren her AB vatandaşına Interrail bileti vererek gençlerin Avrupa’yı tanımasını amaçladı. Avrupa Komisyonu verilerine göre, programın başlangıcından bu yana 431 bin 931 bilet dağıtıldı.