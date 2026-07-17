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Kaynak: İHA

Avrupa genelinde yeşil enerjiye geçiş süreci tüm hızıyla ivme kazanırken, 2026 yazında elde edilen veriler temiz enerjinin elektrik şebekelerindeki baskınlığını tescilledi. Güneş panelleri, haziran ayı boyunca nükleer ve fosil yakıt kaynaklarını geride bırakarak kıtanın en büyük birincil güç kaynağı olmayı başardı.

AYLIK ÜRETİMDE YENİ REKOR

Haziran 2026'da Avrupa Birliği genelindeki güneş enerjisi santralleri toplam 52 TWh elektrik üretti. Bu miktar, Mayıs 2026'da 47 TWh ile kırılan bir önceki rekoru geride bırakırken, aylık toplam elektrik arzının tam dörtte birine denk geldi.

Haziran ayındaki elektrik üretim dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Güneş Enerjisi: %25

Nükleer Enerji: %21

Doğal Gaz: %15

Rüzgâr Enerjisi: %14

Hidroelektrik: %12

Kömür: %8

Güneş enerjisi bu sonuçla; Haziran 2025 ve Mayıs 2026 dönemlerinin ardından, AB elektrik miksinde üçüncü kez zirveye yerleşmSICAK HAVA DALGALARINDA SİGORTA GÖREVİ GÖRDÜ

Söz konusu üretim rekoru, Avrupa genelinde etkili olan ve soğutma ihtiyacını zirveye çıkaran yoğun sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir döneme rast geldi. Klima kullanımı nedeniyle fırlayan elektrik talebi, uzun ve güneşli günlerde maksimum kapasiteyle çalışan güneş santralleri sayesinde kriz yaşanmadan dengelendi. Uzmanlar, sıcak ve rüzgârsız günlerde diğer santraller zorlanırken güneşin elektrik arz güvenliğinde bir sigorta görevi gördüğünü belirtiyor.

Bu başarı, son beş yıldaki planlı yatırımların bir eseri olarak öne çıkıyor. Haziran 2021'de AB elektriğinin yalnızca %10'unu (21 TWh) karşılayan güneş enerjisi, her yıl ortalama %20'nin üzerinde büyüme kaydederek kıtanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı unvanını aldı. Sadece 2025 yılında Avrupa şebekelerine 65,1 GW yeni güneş kapasitesi dahil edildi.

18 ÜLKEDE YEREL REKORLAR EGALE EDİLDİ

Kıta genelindeki bu yeşil devrim üye ülkelerin kendi iç pazarlarına da yansıdı ve 2026 yılı içinde tam 18 AB ülkesi güneş enerjisi payında kendi aylık rekorlarını kırdı.

Almanya: Mayıs ayındaki %33'lük payın ardından, Haziran 2026'da elektrik üretiminin %36'sını güneşten elde ederek liderliğini korudu.

İspanya: Haziran ayında elektrik ihtiyacının %34'ünü güneş panellerinden karşıladı. Destekleyici politikaların hızlandırdığı bu yatırımlar, Orta Doğu'da yaşanan sıcak çatışmalar ve küresel enerji krizinin ortasında, halkın aylık elektrik faturalarının yaklaşık 10 euro daha ucuz kalmasını sağladı.

Polonya: Avrupa'nın kömüre en bağımlı ülkelerinden biri olmasına rağmen, Haziran 2026'da elektriğinin %24'ünü güneşten karşılamayı başardı. Polonya, 2020-2025 yılları arasında portföyüne eklediği 20 GW'ı aşkın kapasiteyle bölgenin en dinamik pazarlarından biri olduğunu kanıtladı.