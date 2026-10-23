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Kaynak: Haber Merkezi

ABD yönetimi, Libya Temsilciler Meclisi’nin 2019 tarihli Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına verdiği onayın ardından konu hakkındaki tutumunu ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Yunanistan’ın Kathimerini gazetesi, söz konusu kararın Doğu Akdeniz’deki tansiyonu yükseltme olasılığını ve ABD’nin bölgedeki enerji yatırımlarıyla arama çalışmalarını etkileyebilecek yeni bir belirsizlik doğurup doğurmayacağını ABD Dışişleri Bakanlığı’na sordu. Bakanlık, soruya verdiği yanıtta taraflara diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

Açıklamada, Doğu Akdeniz ülkelerinin deniz yetki alanları konusundaki görüş ayrılıklarını karşılıklı iyi niyet çerçevesinde yürütülecek müzakerelerle gidermelerinin istendiği belirtildi.

ABD, AKDENİZ’DEKİ YATIRIMLARA DİKKAT ÇEKTİ

Washington, deniz yetki alanları üzerindeki ihtilafların çözüme kavuşturulmasının yalnızca bölgedeki istikrar bakımından değil, Akdeniz genelindeki ekonomik faaliyetler açısından da önem taşıdığını kaydetti.

Bakanlık, uzlaşmanın sağlanmasının bölge ülkelerinin tamamına yarar getirebileceğini ve ticari yatırımlarla arama faaliyetlerinin ilerlemesine olanak tanıyacağını ifade etti.

ANKARA-ATİNA HATTINDA DOĞRUDAN TEMAS MESAJI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların iki ülkenin doğrudan yürüteceği görüşmeler aracılığıyla ele alınması gerektiğini de vurguladı.

Kathimerini’nin haberine göre Bakanlık, Ankara ve Atina’nın NATO çatısı altında müttefik olduğunu hatırlatarak, tarafların aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek amacıyla ikili temaslarda bulunmasını desteklediklerini bildirdi.