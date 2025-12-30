Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’de bulunan ve ülkeye seyahat eden vatandaşlarına yönelik bir duyuru paylaştı.

Deprem riskine dikkat çekilen bilgilendirmede metininde deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler madde madde sıralanırken ulaşım ve iletişim konusunda da kritik uyarılar yer aldı.

İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili geçtiğimiz haftalarda New York Times gazetesinde yayımlanan analizde, "yakın tarihin en kötü insani felaketlerinden birinin gerçekleşebileceği" uyarısı yapılmıştı.

SON DÖNEMDEKİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

Volkanoloji uzmanı Dr. Robin George Andrews'ün kaleme aldığı analizde, Marmara Denizi'nden geçen fay hatlarında son dönemde görülen hareketliliğin büyük bir depreme yol açabileceği belirtilmişti.

Hakemli dergi Science'ta yayımlanan araştırmaya da gönderme yapılan çalışmada, güçlü depremlerin “Ana Marmara Fayı Hattı” diye adlandırılan kilitli bir bölüme doğru ilerlediği vurgulanmıştı. Bunun da yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da 7,0 veya daha üzeri büyüklükte bir depreme yol açabileceği öngörüsüne yer verilmişti.

Bu haberlerin ardından ABD Büyükelçiliğinin resmî sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bilgilendirmede sosyal medyada gündem oldu. Türk kullanıcıların yoğun yorumlarına neden olan açıklamada deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler madde madde aktarıldı.

"ABD vatandaşları: Deprem sırasında ne yapılmalı?” başlıklı açıklama şöyle:

“Deprem sırasında eğer içerideyseniz:

Dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadığınız sürece içeride kalın.

ÇÖK: Düşmemek için el ve dizlerinizin üstüne çökün.

KAPAN: Kollarınızla başınızı ve ensenizi koruyun.

Mümkünse sağlam bir masanın altına girin.

TUTUN: Sağlam bir mobilyanın altına girdiyseniz, bir tarafına tutunun ve mobilyayla birlikte hareket etmeye hazır olun.

Yaralanmamak için olabildiğince az hareket edin.

Asansör kullanmaktan kaçının.

Gaz kokusu alırsanız olduğunuz yeri hemen terk edin.

Deprem sırasında eğer dışarıdaysanız:

Binalar, elektrik hatları, ağaçlar ve sokak lambalarından uzak, açık bir alana gidin.

Araç sürüyorsanız güvenli bir yerde sağa çekin, üst geçit ve köprülerden kaçının.

Artçılara hazırlıklı olun – her artçıda ÇÖKÜN, KAPANIN ve TUTUNUN.

Yerel yetkililerin yayımladığı talimatlara uyun.

Yollar kullanılamayacak durumda olabilir; bu da havalimanlarına erişimi zorlaştırabilir.

Birkaç gün boyunca korunaklı bir yere sığınmaya hazırlıklı olun.

Beklenmedik masrafları karşılayabilmek için seyahat sigortası yaptırın.

Güncel güvenlik bildirimlerini almak için Smart Traveler Enrollment Program’a (Akıllı Yolcu Kayıt Programı - STEP) kaydolun."