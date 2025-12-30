Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada, davacı vekilinin mazereti dikkate alınmadan karar verilmesini usule aykırı bularak, Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını kaldırdı.

Dosya, yeniden görülmek üzere Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi.

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı Ankara 3'üncü Asliye Mahkemesi reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmıştı. Göreve kayyum olarak Gürsel Tekin getirilmişti.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul Olağan İl Kongresi’nin iptali istemini reddetmişti.

CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle İstanbul’da açılan bir dava Ankara’ya gönderilmişti. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı duruşmalı gördü. Duruşmaya, taraf avukatları katılmıştı. Mahkeme, CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Olağan Kongresi’nin iptal istemini reddetmişti.

Bu davayla birleşen Ankara 34. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemini de ''aynı davanın daha önce açılmış ve halen görülmekte olması'' nedeniyle ''dava şartı yokluğundan'' reddedildi.

