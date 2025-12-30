Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa!

Paylaşımı yaparken bir siyasi mesaj, provokasyon oluşturma ya da yanlış bir anlam üretme düşüncem kesinlikle olmamıştır. Kültürel ve tarihsel bir mekânda çekilmiş masum bir fotoğraf olarak değerlendirdim. Eğer bu paylaşım partimizi ya da gönül verdiğimiz camiayı zor durumda bırakmış ya da kırgınlığa yol açmışsa, kendisini incinmiş hisseden herkesten özür diliyorum.”