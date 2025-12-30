Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa!

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa!

AKP'li meclis üyesinin Berlin'deki öpücüğü parti içinde kriz yarattı. Ünlü "Sosyalist Kardeşlik Öpücüğü" grafitisinin önünde eşiyle poz veren Menemen Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ergüneş'e tepkiler çığ gibi büyüdü; turistik bir gezi hatırası büyük tartışma çıkardı.

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 1

AKP'li Menemen Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ergüneş, Berlin Duvarı'nın yıkılışından sonra Rus sanatçı Dmitri Vrubel tarafından çizilen ve sosyalist kardeşlik öpücüğü olarak bilinen ünlü duvar resminin önünde eşiyle dudak dudağa poz verdi.

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 2

Ergüneş'in eşi fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca yoğun tartışma başladı. Parti içinden ve çevreden gelen tepkiler üzerine Ergüneş paylaşımları kaldırdı, ardından özür açıklaması yaptı.

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 3

"MESAJ AMACIM YOK"

Ergüneş şunları söyledi: “Söz konusu paylaşım; Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından ressam Dimitri Rübel tarafından resmedilen ve Soğuk Savaş döneminin simge görüntülerinden biri olarak tüm dünyada bilinen “Sosyalist Kardeşlik Öpücüğü” adlı duvar resminin önünde, eşimle birlikte yaptığımız bir seyahat sırasında çekilmiş, tamamen kişisel bir anın hatırasıdır.

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 4

Paylaşımı yaparken bir siyasi mesaj, provokasyon oluşturma ya da yanlış bir anlam üretme düşüncem kesinlikle olmamıştır. Kültürel ve tarihsel bir mekânda çekilmiş masum bir fotoğraf olarak değerlendirdim. Eğer bu paylaşım partimizi ya da gönül verdiğimiz camiayı zor durumda bırakmış ya da kırgınlığa yol açmışsa, kendisini incinmiş hisseden herkesten özür diliyorum.”

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 5

Ünlü grafiti, 1979'da Doğu Almanya'nın kuruluşunun 30. yıl kutlamalarında Sovyet lideri Leonid Brejnev ile Doğu Alman lideri Erich Honecker arasındaki öpücüğü tasvir ediyor.

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 6

Poz verilen "Sosyalist Kardeşlik Öpücüğü" resmi, Berlin Duvarı'nın en büyük kalıntısı olan East Side Gallery'de bulunuyor.

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 7

Berlin Duvarı'nın yıkılışından sonra kalan parçalara Brejnev ve Honecker'i öpüşürken resmeden ve Soğuk Savaş sonrası dönemin ikonik eserlerinden biri haline gelen Dmitri Vrubel, 2022'de 62 yaşında hayatını kaybetmişti."

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 8

"SOSYALİST KARDEŞLİK ÖPÜCÜĞÜ" ESERİNİN TARİHÇESİ

"Sosyalist Kardeşlik Öpücüğü" (Almanca: Bruderkuss), Soğuk Savaş döneminde sosyalist liderler arasında yaygın selamlaşma ritüeliydi. Kökeni Doğu Ortodoks Kilisesi'ndeki barış öpücüğüne dayanır; komünist rejimlerde kardeşlik, dayanışma ve eşitliği simgeliyordu.

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 9

Genellikle yanaklardan üç kez öpüşme şeklinde olurken, yakın ilişkilerde dudaktan gerçekleşebiliyordu. En ikonik örneği, 7 Ekim 1979'da Doğu Almanya'nın (DDR) 30. yıl kutlamalarında yaşandı.

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 10

Sovyetler Birliği lideri Leonid Brejnev ile Doğu Almanya lideri Erich Honecker, Doğu Berlin'de dudaktan öpüştü. Bu an, Fransız fotoğrafçı Régis Bossu tarafından çekildi ve dünya basınında "Le Baiser" (Öpücük) adıyla büyük yankı uyandırdı; Soğuk Savaş'ın sembollerinden biri oldu.

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 11

Berlin Duvarı'nın 1989'da yıkılmasının ardından kalan kısım East Side Gallery'ye dönüştürüldü. 1990'da Rus sanatçı Dmitri Vrubel, Bossu'nun fotoğrafından esinlenerek öpücüğü grafiti olarak resmetti.

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 12

Eserin resmi adı "Tanrım, Bu Ölümcül Aşktan Kurtulmama Yardım Et" (Rusça: Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви; Almanca: Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben).Bu başlık, öpücüğün kardeşlik yanı kadar baskıcı rejimin ironik "ölümcül aşkını" da hicvediyordu.

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 13

Eser, Berlin Duvarı'nın en ünlü grafitilerinden biri haline geldi; milyonlarca turist tarafından fotoğraflandı.

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 14

2009'da restorasyon sırasında silinip daha dayanıklı boyayla yeniden çizildi. Dmitri Vrubel, 2022'de 62 yaşında vefat etti.

Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 15
Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 16
Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 17
Berlin Duvarı önünde öpücük partiyi karıştırdı: AKP'li meclis üyesi Mehmet Ergüneş eşiyle dudak dudağa! - Resim: 18
Kaynak: Haber Merkezi
