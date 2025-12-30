Kimileri ilk bakışta hemen tanıyor, kimileri ise tahmin edemiyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Topu ve şortu kendisinden büyük minik çocuk kim? Bugün milyonların izlediği Uzak Şehir'in yıldız oyuncusu
Birçok sektörden tanınan ünlü isimler, zaman zaman sosyal medya hesaplarından nostalji dolu fotoğraflar paylaşıyor. Bakalım, şimdilerde fotoğraftaki topla şortu neredeyse kendisinden büyük, 7'den 70'e herkesin sevdiği bu ünlü oyuncuyu tanıyabilecek misiniz?Taner Yener
Sosyal medyada çocukluk fotoğrafı paylaşma trendi hiç eskimeyor. Pek çok oyuncu ve şarkıcı, çocukluklarından ile gençliklerinden en özel kareleri takipçileriyle buluşturuyor
Bu isimlerden biri de şu an 43 yaşında olan çok ünlü bir oyuncu. Kim olduğunu öğrenince büyük şok yaşayacaksınız...
Fotoğraftaki topla şortlu, neredeyse kendisinden büyük bu erkek çocuğunun, Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’in başrol oyuncusu Ozan Akbaba olduğu ortaya çıkınca herkes şaşkınlığını gizleyemedi.
OZAN AKBABA KİMDİR?
Ozan Akbaba, Türk oyuncu, besteci ve mimardır. 9 Haziran 1982'de Kars'ın Benliahmet köyünde doğan Akbaba, şu anda 43 yaşındadır.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunudur. Eğitim yıllarında tiyatro oyunlarında rol alarak sanata ilgi duymuş, kariyerine 2005'te Kırık Kanatlar dizisiyle başlamıştır.
Diğer önemli yapımları arasında Kasaba Doktoru (2022-2023, Uzman Dr. Hakan Aydıner), Uzak Şehir (Cihan Albora), Kuzey Güney, Poyraz Karayel, Arka Sokaklar ile sinema filmleri Sürgün İnek, Sadık Ahmet, Kutsal Damacana: Zombi bulunuyor. Tiyatro sahnelerinde uzun yıllar aktif olmuştur.
Kişisel hayatında 2017 yılında yapımcı Elif Buket Arıkan ile evlenmiş, çiftin 2018 doğumlu Ozan Ali adında bir oğlu vardır. Sosyal medyayı aktif kullanan Akbaba, ailesiyle sık sık paylaşım yapmaktadır.
Ozan Akbaba, bağımsız sanatçı olarak kariyerini sürdürmektedir. Türk dizi ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri olarak çalışmalarına devam ediyor.
Ayrıca çeşitli filmlerin müziklerini bestelemiştir.
En büyük çıkışını 2015-2021 yılları arasında ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde İlyas Çakırbeyli karakteriyle yapmıştır. Bu rolle geniş kitlelerce tanınmış ve büyük beğeni toplamıştır.
Uzun yıllar tiyatro sahnelerinde yer aldı. "Arafta Kalanlar", "Othello", "Yanlışlıklar Komedisi", "Kadınlar da Savaşı Yitirdi" gibi önemli oyunlarda rol aldı. Tiyatro, oyunculuk temelini oluşturmuştur.
2015-2021 arasında ATV'de yayınlanan dizide İlyas Çakırbeyli rolüyle ün kazandı. Sert ve karizmatik karakteriyle geniş hayran kitlesi edindi, kariyerinin dönüm noktası oldu.
1 Temmuz 2017'de yapımcı ve oyuncu Elif Buket Arıkan ile evlendi. 13 Temmuz 2018'de oğulları Ozan Ali doğdu.
Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Cihan Albora karakteriyle başrolde yer alıyor. 2025'te aynı anda "Uzak Şehir", "Bak Postacı Geliyor" filmi ve turizm tanıtım projesi "An Istanbul Story"de (Sinem Ünsal ile) rol aldı, oldukça yoğun bir yıl geçirdi.
Bu süreçte "Uzak Şehir" dizisinin bazı bölümleri etkilendi. Ozan Akbaba, iç mimarlık eğitiminden oyunculuğa ve müziğe uzanan çok yönlü kariyeriyle Türk eğlence dünyasının sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.