Asgari ücretin belirlenmesini ardından memur zammı için sadece 6 gün kaldı. TÜİK’in 5 Ocak’ta enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 2026 memur maaşı da ortaya çıkacak. Yılda iki kere toplu sözleşme zammı ve enflasyon oranlarına göre memur maaşları belirleniyor. Yeni yılda maaşlara 1000 TL ekleme olacak. Maaş zamlarındaki 3’lü senaryo ise ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar…
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam rakamları ortaya çıktı
Memur ve memur emeklileri zammı ortaya çıkmaya başladı. Yandaş medyada maaş zamlarına ilişkin senaryolar paylaşıldı.
5 aylık enflasyon oranı ise belirlendi. Temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve Kasım ayı için yüzde 0.87 olarak enflasyon oranları çıktı. yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 olarak şekillenirken, maaş zammı oranı yüzde 11.21 oldu. Maaş zamları için sadece aralık ayı verisi kaldı.
Şu ana kadar açıklanan kasım ayı verilerine göre, memur alacağı maaş zammı tablosu ise ortaya çıktı. Şu anda ortaya çıkan toplam enflasyon yüzde 11,21 olurken, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 oldu. Yüzde 11 toplu sözleşmenin eklenmesiyle kümülatif zam oranı yüzde 17,57 olarak çıktı.
5 Ocak tarihinde açıklanacak aralık enflasyonunun yüzde 1,08 gelmesi durumunda ise şu topla ortaya çıkacak:
Toplam 6 aylık enflasyon: yüzde 12,40
Enflasyon farkı: yüzde 7,05
Toplu sözleşme zammı: yüzde 11
Toplam kümülatif zam: yüzde 18,84
Bu zam oranıyla gerçekleşirse 50 bin 503 TL olan en düşük memur zammı 1000 TL’lik seyyanen zamla 61 bin 17 TL'ye yükselecek. Yüzde 31'lik enflasyon gelmesi halinde 6 aylık enflasyon farkı 6,93 çıkacak. Yüzde 18,79 şekilde hesaplanacağı için en düşük memur maaşı seyyanen zamla 60 bin 992 olacak.
Memur emeklisinde ise üçlü senaryo ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre şu zam senaryoları ortaya çıkıyor;
“Yüzde 18.79'lik zam gerçekleşirse 22 bin 672 TL'den 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 911 TL'ye
Yüzde 18.84'lük zam gelirse 27 bin 943 TL'ye
Yüzde 17.79'lük üçüncü senaryoda ise en düşük emekli memur maaşı 27.705 TL'ye çıkacak.”