Memur ve memur emeklisine yapılacak zam rakamları ortaya çıktı

Asgari ücretin belirlenmesini ardından memur zammı için sadece 6 gün kaldı. TÜİK’in 5 Ocak’ta enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 2026 memur maaşı da ortaya çıkacak. Yılda iki kere toplu sözleşme zammı ve enflasyon oranlarına göre memur maaşları belirleniyor. Yeni yılda maaşlara 1000 TL ekleme olacak. Maaş zamlarındaki 3’lü senaryo ise ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar…