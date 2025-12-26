YENİÇAĞ - Berna CAN (Özel Haber)

Beton yükseliyor; mülkiyet kavgası, yerinde dönüşüm gerilimi ve deprem davaları aynı yerde duruyor. Yeniçağ bu dosyada, törenlerin değil sorumluluğun izini sürecek.

Hatay’da anahtarlar 27 Aralık’ta dağıtılmaya hazırlanırken, dosyalar hâlâ açık. Bu yazı dizisini şimdi başlatıyoruz; çünkü Hatay’da “yeniden inşa” anlatısı ile “adalet” arayışı aynı takvimde yeniden karşı karşıya geliyor.



Bir yanda kamuoyunun gündemindeki 11. Yargı Paketi var: “Serbestlik/infaz” başlığı tartışılırken, deprem davalarının sanıklarının kapsam dışında tutulması, devletin deprem dosyalarına dair “toplumsal hassasiyet” üzerinden sınır çizdiğini gösteriyor.



Diğer yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 27 Aralık 2025’te Hatay’da deprem konutları açılışına gidecek olması var: Teslim töreni “asrın inşası” söyleminin vitrini olurken, aynı anda en sert soruyu da büyütüyor. Anahtarlar dağıtılırken, dosyalar kapanıyor mu?

Resmî bilanço da ilan edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV canlı yayınında Cumartesi günü Hatay’daki törenle deprem bölgesinde toplam 455 bininci konutun teslim edileceğini; Hatay’da ise 153 bin 755 konutun hak sahiplerine ulaştırılmasının tamamlanacağını duyurdu. “Asrın felaketinden sonra asrın inşasını gerçekleştiriyoruz” cümlesi, siyasî anlatının manşeti. Bu dosya ise o manşetin sahadaki karşılığını, yalnızca konut sayısıyla değil; mülkiyet güvencesi, geri dönüş motivasyonu, geçim imkânı ve adalet duygusu üzerinden ölçecek.

AK PARTİ’NİN ‘AFET’ KARNESİ (2002–2025)

Hatay’ı Türkiye’nin tek ve tekil bir felaketi gibi değil, AK Parti’nin 2002’den bu yana biriken afet yönetimi tercihleri içinde okuyacağız. İşte bu sebeple bu dizinin “karnesi” dört sorudan oluşuyor olacak…

Risk azaltma mı, kriz yönetimi mi? (Önleyici politika mı, sonradan müdahale mi?) Denetim zinciri çalıştı mı? (Yapı denetimi, imar uygulamaları, af/istisna mekanizmaları) Mülkiyet ve planlama rejimi adil mi? (Yerinde dönüşüm–rezerv alan, hak sahipliği, erişilebilirlik) Adalet nerede başlıyor, nerede bitiyor? (Bilirkişi standardı, kamu sorumluluğu, cezasızlık kaygısı)

Bu dört soru, Hatay’daki “anahtar teslimi”nin ne anlama geldiğini belirleyecek: Sadece konut mu teslim ediliyor, yoksa hayat mı geri geliyor?

Hatay dosyasına başlarken olayı kronolojik olarak ele almadan olmaz… İşte 6 Şubat 2023’ten bugüne Hatay’ın kronolojisi

6 Şubat 2023: “Bir gecede, bir şehir çöktü”

6 Şubat sabaha karşı yaşanan ardışık büyük depremler, Hatay’da özellikle Antakya kent merkezi ile Defne–Samandağ hattında ağır bir yıkıma yol açtı. İlk günlerin gündemi; arama-kurtarma, hastanelerin kapasitesi, barınma, içme suyu, iletişim ve ulaşımın sürekliliğiydi. Binlerce hanenin aynı anda yer değiştirmesi, kentin sosyal dokusunu hızla parçaladı; Hatay, hem can kaybı hem de fiziksel yıkım düzeyi bakımından felaketin en ağır sahalarından biri hâline geldi.

Depremin hemen ardından İskenderun limanı ve lojistik hattında yaşanan aksaklıklar, bölgesel tedarik zincirini de etkiledi. Bu dönem, afet yönetiminde “acil müdahale kapasitesi” ile “ilk hafta koordinasyonu” tartışmalarının en görünür olduğu eşiklerden biri olarak kayda geçti.

20 Şubat 2023: İkinci sarsıntı dalgası ve “yeniden yıkım”

20 Şubat’ta Hatay’da yaşanan yeni depremler, zaten hasarlı yapı stokunda ilave yıkım ve tahliye dalgası yarattı. Depremzedelerin bir bölümü için “binaya geri dönme” ihtimali bu ikinci sarsıntıyla birlikte kapandı; daha uzun süreli barınma senaryoları devreye girdi. Konteyner kentler, geçici barınmanın ana omurgasına dönüşürken; kış koşulları, sağlık ve hijyen başlıklarını öne çıkardı.

ENKAZ, PLANLAMA KIRILMASI VE “DEPREM DAVALARI” SAHNESİ

Enkaz kaldırma ve hasar tespiti

2023’ün ilk aylarında sahadaki en büyük operasyon, enkaz kaldırma ve hasar tespitiydi. Süreç, bir yandan yaşamın normalleşmesi için zorunlu görülürken; diğer yandan toz–asbest riski, atık yönetimi ve şeffaflık tartışmalarını beraberinde getirdi. Kentin merkezindeki yoğun yıkım, planlamayı “sıfırdan kurma” fikrini güçlendirdi.

Planlama kırılması: Riskli alan / rezerv alan hattı

Antakya’nın özellikle tarihi kent merkezi ve yakın çevresi, “riskli alan” ve “rezerv yapı alanı” yaklaşımıyla yeni bir planlama rejimine girdi. Bu rejim iki gerilimi aynı anda büyüttü:

Yerinde dönüşüm talebi ile kamusal yeniden kurulum hedefi arasındaki denge

ile kamusal yeniden kurulum hedefi arasındaki denge Mülkiyet hakkı ile kentsel tasarım/koruma hedefleri arasındaki çatışma

Hatay’da “yeniden inşa”, yalnızca konut üretimi değil; kentin kimliğini, ticari damarlarını, kültürel mirasını ve nüfusun geri dönüş motivasyonunu belirleyecek bir siyasi-toplumsal tercih hâline geldi.

Hukuki süreçler: “Deprem davaları” sahnesi açılıyor

2023’ten itibaren yıkılan binalar üzerinden yürüyen soruşturma ve davalar hızla gündeme yerleşti. Yüksek can kaybı olan bazı dosyalar kamuoyunda simgeleşti. Tartışmanın ekseni; kusurun kimde olduğu, denetim zincirinin nereye kadar uzandığı ve cezasızlık kaygısıydı. Bilirkişi raporları ve yargılama takvimleri, toplumsal adalet beklentisiyle sürekli karşılaştırıldı.

2024: Şantiye rejimi, bütçe yükü ve itiraz döngüsü

AK Parti iktidarının 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı sandık sonucu ve tabiri caizse yenilgiden sonra 2024, Hatay’da “şantiye rejimi”nin görünür hâle geldiği yıl oldu. Kalıcı konut ve işyeri üretimi hızlandı; ancak planlama kararlarına itirazlar, özellikle kent merkezinde yoğunlaştı. Antakya tarihi merkezinde “koruma–yenileme–yeniden yapım” çizgisinde hangi yoğunluğun seçileceği; hangi dokunun korunacağı ve ticari hayatın nasıl geri döneceği tartışmaları sürdü.

Aynı yıl, deprem sonrası harcamaların merkezi bütçeye yükü daha net konuşulmaya başlandı. Yeniden inşa ivmesi korunurken, finansman ve kaynak dağılımı tartışmaları da gündemde kaldı.

2025: HATAY’DA BETON YÜKSELİYOR, TESTLER AĞIRLAŞIYOR

2025’e gelindiğinde ise Hatay’da iki tablo aynı anda büyüdü: Bir yanda hızlanan konut teslimleri ve yükselen binalar, diğer yanda kentin gerçek iyileşmesini belirleyen daha derin eşikler. Bugün mesele yalnızca “ev yapmak” değil; o evin içinde hayatın yeniden kurulup kurulamadığı, kentle bağın kopup kopmadığı ve adalet duygusunun onarılıp onarılmadığıdır.

Geçici barınmadan kalıcı konuta geçiş ivme kazandı. Ancak istihdam ve sosyal yaşamın eşlik etmediği yerlerde “kentten kopuş” riski sürüyor. Antakya kent merkezinde planlama rejimi hâlâ en sert tartışma alanı: yerinde dönüşüm, mülkiyet güvencesi ve tarihi dokunun geleceği aynı düğümde toplanıyor.

Ulaşım altyapısındaki bazı eşiklerin aşılması normalleşme algısını güçlendirse de mahalleler arasında toparlanma hızı eşit değil. Yeni binalar yapılıyor; fakat bu binaların depremzedeler için gerçekten ulaşılabilir olup olmadığı hâlâ soru işareti.

Tam bu noktada Kurum’un “konteyner döneminin kademeli olarak sona ereceği” mesajı, dosyanın kritik eşiğini tarif ediyor: Konteynerden çıkış, tek başına iyileşme anlamına mı geliyor; yoksa eğitim, sağlık, ulaşım ve istihdam gibi eşiklerin de aynı anda aşılması mı gerekiyor?

KENT KİMLİĞİ: MECLİS BİNASI, ATATÜRKÇÜ HAFIZA İÇİN VİTRİNİN SEMBOLÜ MÜ?

Bakan Kurum’un açıklamalarındaki bir diğer başlık, depremde ağır hasar alan Hatay Meclis Binası’nın aslına uygun restorasyonunun tamamlandığı oldu. Özel sektörün, özellikle iktidara yakınlığıyla bilinen ‘Doğuş Grubu ve Ferit Şahenk’in katkılarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda binanın yeniden ayağa kaldırıldığı ifade edildi.

Resmî çerçeve bu restorasyonu “kimliğin geri dönüşü” olarak okurken; kent merkezinde süren rezerv alan–yerinde dönüşüm tartışmaları Hatay’ın hangi kimlikle yeniden kurulacağı sorusunu canlı tutuyor. Çünkü bir şehir, yalnızca binalarıyla değil; hafızası, ticari damarları ve birlikte yaşama kültürüyle toparlanır.

ADALET: TESTİN EN SERT MADDESİ

Bölgenin “inşa” temposu arttıkça, deprem davalarının takvimi daha görünür hâle geliyor. Toplumsal beklenti, yargılamaların yalnızca tekil sorumluları değil; denetim zincirini ve kamu sorumluluğu tartışmasını da kapsaması yönünde. 11. Yargı Paketi tartışmaları, deprem sanıklarının kapsam dışında tutulmasıyla birlikte, adalet meselesinin siyasî anlatının kenarında değil; tam merkezinde durduğunu yeniden hatırlatıyor.

YANITI HÂLÂ ARANAN 10 SORU | HATAY DOSYASININ TAKİP BAŞLIKLARI

Hatay’ın hikâyesi, “kaç konut yapıldı” sorusuna sığmıyor. Şehir; mülkiyet, hafıza, adalet ve geri dönüş motivasyonunun aynı anda sınandığı bir yeniden kurulum sürecinden geçiyor. Önümüzdeki dönemde gerçek ölçüt, betonun yükselmesinden ziyade kentin yeniden yaşanabilir bir bütün hâline gelip gelmediği olacak.

Bu dosyada Yeniçağ okurlarıyla birlikte şu soruların cevaplarını arayacağız:

Kalıcı konutlar hangi ölçüde “yaşayan mahalle” kurabiliyor? Antakya tarihi merkezinde koruma–yeniden yapım dengesi nasıl kurulacak? Yerinde dönüşüm talepleriyle rezerv alan yaklaşımı nerede uzlaşacak? Hatay’da nüfusun geri dönüş eğilimi hangi ilçelerde güçleniyor, hangilerinde zayıf? İstihdam ve yerel ekonomi (ticaret, tarım, sanayi) hangi hızla toparlanıyor? Eğitim ve sağlık altyapısı kalıcı konut ivmesine yetişebiliyor mu? Enkaz/atık yönetimi ve çevresel etkiler uzun vadede nasıl izleniyor? Deprem davalarında bilirkişi standartları ve kamu sorumluluğu tartışması nereye evrilecek? Kentsel dönüşümün finansmanı orta vadede nasıl sürdürülecek? Hatay’da sosyal uyum, göç ve barınma politikalarının yeni gerilim alanları neler?

Bölüm 1’in notu: Hatay’da “teslim töreni” ile “adalet takvimi” aynı kareye sığdırılmaya çalışılıyor. Anahtarlar dağıtılırken, soru yerinde duruyor: Hatay yeniden kurulurken, hesap da görülecek mi?