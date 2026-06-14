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Uluslararası teknoloji ve savunma sanayisinde kritik öneme sahip olan nadir toprak elementleri, son yıllarda ülkeler arasındaki rekabetin merkezinde yer alıyor. Bu nedenle Grönland'ın sahip olduğu doğal kaynaklar, küresel güçlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

JAPONYA'DAN GRÖNLAND ÇIKARMASI

Oksijen Gazetesi'nin Nikkei haber ajansına dayandırdığı habere göre göre, Japonya'nın Grönland'a göndereceği heyette Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra ticaret şirketlerinin temsilcileri ve yerel yönetim yetkilileri de yer alacak.

Ayrıca Japonya Metal ve Enerji Güvenliği Örgütü yetkililerinin de ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacağı belirtiliyor. Heyetin, bölgedeki madencilik potansiyeli ve olası iş birliği fırsatlarını değerlendirmesi bekleniyor.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ YARIŞI KIZIŞIYOR

Akıllı telefonlardan elektrikli araçlara, savunma sanayisinden yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar birçok alanda kullanılan nadir toprak elementleri, ülkelerin stratejik planlarında önemli bir yer tutuyor.

Bu nedenle Grönland'ın sahip olduğu rezervler, son dönemde uluslararası arenada daha fazla dikkat çekmeye başladı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, yılın başında ABD'nin de gündemine gelmişti.

Donald Trump, Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını savunarak dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Trump'ın sözleri Avrupa'da ve NATO çevrelerinde geniş yankı uyandırırken, konu daha sonra diplomatik görüşmeler çerçevesinde ele alınmaya başlanmıştı.

KÜRESEL REKABETİN YENİ MERKEZİ

Uzmanlar, enerji dönüşümü ve yüksek teknoloji üretiminin hız kazanmasıyla birlikte nadir toprak elementlerine yönelik talebin artacağını belirtiyor.

Japonya'nın Grönland'a yönelik ilgisinin de bu stratejik kaynaklara erişim arayışının bir parçası olduğu değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde adaya yönelik uluslararası ilginin daha da artabileceği ifade ediliyor.