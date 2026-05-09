ABD’nin, Lübnan’da ateşkesi kalıcı hale getirmek amacıyla yoğun diplomatik temas yürüttüğü belirtildi. Perşembe günü başlaması planlanan doğrudan müzakereler öncesinde Washington’un taraflar arasında tansiyonu düşürmeye çalıştığı ifade edildi.

Şarku’l Avsat’a konuşan Lübnanlı resmi bir kaynak, ABD’nin girişimlerinin “ciddi” olduğunu belirterek, planlanan görüşmelerin daha önce Nakura sınır hattında gerçekleştirilen müzakere turlarının devamı niteliğinde olacağını söyledi. Lübnan heyetine ise Büyükelçi Simon Karam başkanlık edecek.

Kaynak, ilk temaslarda genel değerlendirmelerin yapılacağını ve henüz net bir gündem oluşturulmadığını ifade etti. Ayrıca ABD tarafının görüşmelerde daha üst düzey temsilciyle yer almasının sürece olumlu katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Lübnan yönetiminin, daha önce doğrudan müzakereleri ateşkes şartına bağlayan tavrında kısmi bir esneme olduğu değerlendirilirken, Beyrut’un temel önceliğinin halen kalıcı ateşkes olduğu belirtildi.

Yetkili kaynak, Washington’un ateşkesi sağlamada başarısız olması halinde Lübnan’ın toplantılara katılabileceğini ancak ateşkes sağlanmadan başka başlıklarda ilerleme kaydedilmesine karşı çıktığını söyledi.