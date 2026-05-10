Eyüpsultan ilçesinde taksiciyi hedef alan gasp olayı paniğe neden oldu. Taksiye müşteri gibi binen iki şüpheli, sürücüyü darbederek parasını aldıktan sonra kaçtı.

Olay, Yeşilpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre G.A. yönetimindeki taksiye binen iki kişiden biri arka koltuğa oturdu. Bir süre sonra şüpheli, yanında bulunan ipi sürücünün boğazına dolayarak saldırıya geçti.

Darbedilen taksicinin parasını alan iki saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası da olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırıya uğrayan taksicinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, faillerin kısa sürede yakalanıp adalete teslim edilmesi çağrısında bulunuldu.