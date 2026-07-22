Kaynak: Haber Merkezi

İran devlet medyası, Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini ve enerji geçişini kontrol eden stratejik Lark Adası’na hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı, füze isabetinden sonra adada şiddetli patlama seslerinin arttığını, askeri ve sivil idari birimlerin muhtemel hasar ve can kaybını tespite yönelik inceleme başlattığını açıkladı.

DÜNYA PETROL YOLU ÜZERİNDEKİ KİLİT ADA

İran’ın enerji ve deniz trafiği kontrolü için stratejik Lark Adası, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınında yer alan küçük ama stratejik bir ada olarak biliniyor. Keşm Adası’nın doğusunda ve Hürmüz Adası’nın hemen güneyinde konumlanan ada, yaklaşık 49 kilometrekare büyüklüğünde ve Hürmüzgan eyaletine bağlı. Boğazın en dar kısmına yakın konumuyla, dünya petrol sevkiyatının geçtiği bu önemli geçiş üzerinde stratejik bir rol oynuyor. Bu özelliğiyle Lark Adası, İran’ın deniz trafiği kontrolü açısından kritik bir nokta olarak öne çıkıyor.

ASKERİ TESİSLER VE ENERJİ GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Adada hem sivil yerleşim alanları hem de askeri tesisler bulunuyor. İran, burada savunma ve gözetim amaçlı üsler kurmuş durumda. Tarihsel olarak da önemli bir konuma sahip olan Larak, 16. yüzyılda Portekizliler tarafından savunma noktası olarak kullanılmış ve İran-Irak Savaşı sırasında da saldırılara maruz kalmıştı. İran'a ait Larak Adası, bugün Hürmüz Boğazı’ndaki enerji güvenliği ve bölgesel jeopolitik dengeler açısından kilit bir öneme sahip.

'BAHANE ARIYORLAR'

Lark Adası'na gerçekleştirilen füzeli saldırı öncesinde sabah saatlerinde kameraların karşısına geçen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin Kazma Dağı’na yönelik iddialarını yalanlamıştı. Bekayi, "Kazma Dağı'nda hiçbir nükleer faaliyet bulunmamaktadır. İran’ın tüm nükleer adımları Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) bildirilmiştir. ABD’nin buraya odaklanması yıkım ve tahribat için bir bahane arayışından ibarettir. Egemenliğimize dönük her türlü saldırıya tüm gücümüzle karşı koyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Akdeniz hattında gerilimi düşürme çabaları çerçevesinde İtalya’nın, Lübnan ile İsrail arasında yeni bir müzakere turuna 4 Ağustos tarihinde ev sahipliği yapacağı resmi makamlarca teyit edildi.