ABD Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan açıklamada, Kolombiya'ya yönelik dayanışma mesajı verildi.
Açıklamada, deprem sonrası sağlanacak 15,5 milyon dolarlık fonun acil barınma, gıda ve koruma ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra depremin değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda kullanılacağı kaydedildi.
Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 132 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Şiddetli sarsıntı, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın farklı kesimlerinde de hissedilmişti.