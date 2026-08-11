ABD Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan açıklamada, Kolombiya'ya yönelik dayanışma mesajı verildi.

ABD'den Kolombiya'ya 15,5 milyon dolar deprem desteği - Resim : 1

Açıklamada, deprem sonrası sağlanacak 15,5 milyon dolarlık fonun acil barınma, gıda ve koruma ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra depremin değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda kullanılacağı kaydedildi.

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Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 132 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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Şiddetli sarsıntı, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın farklı kesimlerinde de hissedilmişti.