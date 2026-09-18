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Kaynak: ANKA

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'la savaşın devam ettiği süreçte üst düzey İranlı hükümet yetkilileri ve diplomatların gelecek hafta New York'ta yapılacak BM Genel Kurulunun yüksek düzeyli toplantılarına katılabilmeleri için gerekli vizelerin onaylandığını açıkladı.

Vize verilen isimler arasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin de bulunduğu bildirildi.

ABD, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve beraberindeki yetkililere vize vermemişti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Abbas'ın Genel Kurula önceden kaydedilmiş video mesajıyla hitap etmesine kararlaştırmıştı.