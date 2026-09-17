Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uyuşturucu kaçakçılığından düzensiz göçe kadar iki ülkeyi ilgilendiren birçok başlık ele alındı.

İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın feshi ve silah bırakmasının ardından örgütün farklı isimler ve bölgelerdeki uzantılarının tasfiye edilmesi, terör örgütü PJAK'a yönelik güvenlik riskleri, "yeni nesil organize suç örgütleriyle" mücadele ve Türkiye ile İran arasındaki güvenlik iş birliği değerlendirildi.

Bakan Çiftçi, iki ülkenin terör ve sınır aşan suçlarla mücadelede eş güdüm ve dayanışma içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, "Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK/KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölge barışı açısından PKK'nın Suriye ve Irak'taki tasfiye sürecinin önemine dikkat çeken Çiftçi, örgütün İran'daki PJAK yapılanmasının da bu sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Çiftçi, sürece karşı çıkan örgüt mensuplarının İran'a geçerek örgütün bu ülkede daha etkin hale gelebileceği uyarısında bulundu.

"562 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 1592 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Yeni nesil organize suç örgütleriyle" mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tam anlamıyla tesis etmek amacıyla tüm suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız. Bu kapsamda sadece bu yıl içerisinde toplam 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyon gerçekleştirdik. Bu örgütlerin 78'i gençlerimizi uyuşturucu bataklığına sürüklemek isteyen zehir tacirleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır aşan suçlarla mücadelede Türkiye ile İran arasındaki iş birliğinin önemine işaret eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Yine sadece 2026 yılında yapılan 38 bin 915 uyuşturucu operasyonunda 32 bin 848 kişi tutuklanmış, 36 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ülkelerimiz, sahip oldukları coğrafi konum itibarıyla uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer sınır aşan suç şebekelerinin transit güzergahında yer almaktadır. Bu kapsamda başta uyuşturucu kaçakçılığı ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele olmak üzere sınır aşan her türlü suçla mücadele konusunda Bakanlığınızla etkin bir iş birliğine açık olduğumuzu belirtmek istiyorum."

Türkiye ile İran arasındaki suçluların iadesi ve sınır dışı süreçlerine de değinen Bakan Çiftçi, "Malumları olduğu üzere iade ve sınır dışı konuları ikili iş birliğimizde önemli bir gündem başlığını teşkil etmektedir. Bu konuda Interpol birimlerimiz arasındaki ilişkinin güçlenmesini ve süreçlerin daha etkili şekilde yürütülmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, bu yaklaşımın bir gereği olarak İran'ın hassasiyetlerine hukuk sınırları içerisinde karşılık vermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Biz de İran tarafından gönderilen iade taleplerini titizlikle takip ediyor ve hukuki süreçleri tamamlanan şahısları ivedilikle ülkenize iade ediyoruz. Sizlerin de ülkemizin taleplerini özenle takip ettiğinize inanıyor, devam eden süreçlerin tamamlanması yönündeki değerli katkılarınızı beklediğimizi belirtmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

DÜZENSİZ GÖÇ İÇİN ORTAK MÜCADELE MESAJI

Görüşmede düzensiz göçle mücadelede atılabilecek ortak adımlar da değerlendirildi. Çiftçi, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Biz düzensiz göçle mücadele politikamızı, kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan, göçmenlerin ülkelerine güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşünü temin eden bütüncül bir sistem üzerine inşa ettik. Biliyoruz ki sizler de doğu sınırınızdan düzensiz göçmenlerin geçişlerinin engellenmesi için tedbirler alıyorsunuz.

Sınırdaki tedbirlerimizi koordineli şekilde güçlendirerek maruz kaldığımız düzensiz göç baskısıyla daha efektif bir şekilde mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle insan ticareti şebekeleri ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelemizi etkinleştirmemiz ve karşılıklı bilgi değişimini artırmamız gerekiyor. Biz düzensiz göçle mücadele ederken düzenli göçü de destekliyoruz."

4 ÜLKE EL ELE VERMELİ

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini de Türkiye ile İran arasındaki tarihi ilişkilerin yanı sıra terör, organize suçlar, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Mumini, "Türk devletine ve Türk milletine, bize dayatılan savaşta verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, bu cinayetleri kınamalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." sözlerini kullandı.

İki ülke ve iki halk arasında tarihi ve köklü bağlar bulunduğunu belirten Mumini, şu değerlendirmelerde bulundu:

"PKK ile siyasi çözüme varmanızdan dolayı tebrik ediyorum. Destekliyoruz. Türkiye, Irak, İran ve Suriye, köklü bir çözüm için dört ülke olarak el ele vermeli. Silahlar yere bırakılmadan barış olmaz. PKK, PJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli, silahlarını yere bırakmalıdır. Terör konusunda Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir, İran'ın güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir. İşbirliğimiz gelişmelidir.

Başta uyuşturucuyla ilgili suçlar olmak üzere mahkemeye varmadan suçluların iadesi konusunda iş birliğimizi artırmalıyız. İş birliğine açığız. Interpol iş birliği, kaçakçılık ve terör gibi konularda iş birliğimizin kapsamını ve suçluların iade süreçlerini artırmalıyız. Sınır güvenliği önemlidir. Yasa dışı düzensiz göçe karşı iş birliği yapmak istiyoruz. Türkiye-İran sınırında insan kaçakçılığı çetelerine karşı iş birliğine hazırız."